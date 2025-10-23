El buen humor llega a Gipuzkoa

Joti Díaz Jueves, 23 de octubre 2025, 07:03 Comenta Compartir

Entre las numerosas actividades culturales y festivas que se celebran en nuestra ciudad, faltaba el humor. El año que viene, del miércoles 4 al domingo 8 de marzo llega Umore, en su primera edición, de la mano de El Diario Vasco. Las entradas salen hoy a la venta online a partir de las 11.30 horas.

El proyecto está impulsado por DeComedia, que es la unión de Galder Varas, Goyo Jiménez y Luis Piedrahita, con la productora Etiqueta Negra, una de las productoras de referencia en la creación y distribución de espectáculos de humor en España. Éxito asegurado con estos tres y otros artistas del humor, que contará con el impulso de Basquetour, el Departamento de Cultura de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de San Sebastián a través de Fomento San Sebastián.

Este festival no solo se celebrará en nuestra ciudad. También otras localidades guipuzcoanas tendrán la oportunidad de ver en acción a estos genios del humor. Umore es ambicioso y pretende dar a conocer a profesionales no solo de Euskadi y España. En un futuro se pretende invitar a cómicos internacionales. El acto de presentación estuvo dirigido por Imanol Arruti y participaron Nacho López, director de la empresa Etiqueta Negra, acompañado del director de marketing, Nacho Clavero y Iago Regueiro.

Por parte de DV, su director general, Iñigo Martí n; Isabel Cortadi, directora de Eventos y Área de Gastronomía; Edurne Caizán y Yaiza Hernández, del departamento de Eventos; Iosu Larrarte, de Patrocinios y Área de Gastronomía y Ainhoa Velasco, del Área de Gastronomía. También mis compañeros de redacción Mitxel Ezquiaga, Teresa Flaño, Itziar Altuna y Jon Munarriz.

De otras entidades estaban Daniel Solana, director general de Basquetour; Jakes Agirrezabal, viceconsejero de Turismo del Gobierno Vasco; Goizane Álvarez, diputada de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Ane Oyarbide, segunda teniente de alcalde y concejala de Economía y Empleo Local, acompañada del periodista Xabi Pérez, de Fomento San Sebastián.

Del Centro Kursaal, Iker Goikoetxea, director general, y Mikel Usandizaga, director de Marketing. También Jagoba Arin, director del hotel oficial del evento, hotel Catalonia. Completaban el grupo: Cristina Da Rocha, directora de Marketing de la sidrería Petritegi. Además, se vio a Maite Gartzia, concejala de Cultura y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Errenteria, y Nuria Alzaga, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Irun.

La primera edición de Umore desplegará una programación en algunas localidades guipuzcoanas. El pistoletazo de salida llegará el miércoles 4 de marzo de 2026 en Errenteria con la actuación de Mikel Bermejo, que presentará 'Eureka' en Lekuona Fabrika. El jueves tendrán lugar dos espectáculos en paralelo: David Cepo ofrecerá 'No cruces los brazos' en el histórico Leidor de Tolosa, mientras que el teatro Victoria Eugenia recibirá a Goyo Jiménez con su espectáculo 'America Forever'. Grandes actuaciones en las diferentes localidades de Gipuzkoa hasta el domingo día 8. Sin duda alguna, viviremos estos días con mucho y buen humor.