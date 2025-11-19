Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier, toda una vida en hostelería. ¿Futuro? Un bar atendido por robots. Y otro, muy clásico. IÑIGO ROYO

Ciudadanos

Javier Porto Miranda

«Habrá brazos robóticos cuyas manos se moverán como las de los cocineros»

El experto en matemáticas financieras, el Pepe y el Mandrágora

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

Cita en el Pepe. El mítico. El de avenida de Zumalakarregi 3, casi esquina con Ondarreta. Viene de la plaza José María Sert, del otro ... bar que gestiona, el Mandrágora. De Hernani, estudió Empresariales en la UPV porque le encantaban la contabilidad y la economía. Tuvo de profesor de matemáticas financieras al gran Alberto Machimbarrena. Y aprendió los secretos de las barras y las terrazas, de la noche, los cafés y las cervezas en lugares de leyenda como la Kabutzia, el Garagar. O el Danena. Con Pepe Dioni. Con Manolo y Gregorio que, cuando ellos cogieron el Erreka, acabaron pasándoles el bar de Matia 6 a él y a quien fue su socio, Lucas Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Habrá brazos robóticos cuyas manos se moverán como las de los cocineros»

«Habrá brazos robóticos cuyas manos se moverán como las de los cocineros»