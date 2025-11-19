Cita en el Pepe. El mítico. El de avenida de Zumalakarregi 3, casi esquina con Ondarreta. Viene de la plaza José María Sert, del otro ... bar que gestiona, el Mandrágora. De Hernani, estudió Empresariales en la UPV porque le encantaban la contabilidad y la economía. Tuvo de profesor de matemáticas financieras al gran Alberto Machimbarrena. Y aprendió los secretos de las barras y las terrazas, de la noche, los cafés y las cervezas en lugares de leyenda como la Kabutzia, el Garagar. O el Danena. Con Pepe Dioni. Con Manolo y Gregorio que, cuando ellos cogieron el Erreka, acabaron pasándoles el bar de Matia 6 a él y a quien fue su socio, Lucas Rey.

– Buen historial el tuyo. Pasión por los números, por el café con hielo, por la Inteligencia Artificial, por la hostelería de siempre. Y por la del futuro.

– Y por la gestión del negocio. Lo dijo uno de los grandes magnates de la época anterior a Elon Musk o Jeff Bezos, Richard Branson. El fundador de Virgin Group (Virgin Records, Virgin Atlantic, Virgin Spacial...) afirmó siempre que el secreto de su triunfo estaba en gestión, gestión, gestión.

– No era lo que primaba en la hostelería de finales del XX.

– Tienes razón, pero también es verdad que en aquellos años 90 el dinero corría en un sentido y en otro. La gente tenía el bolsillo alegre y un camarero a comisión se podía sacar 400.000 pesetas al mes. Lo que era un pastón. Había quien, si era bueno, cobraba en una noche de discoteca 5.000 pesetas por hora. ¿A quién le pagan hoy 30 euros por 60 minutos? Había dinero. Recuerda los cochazos de la gente que trabajaba en la construcción. Pero igual que entraba, salía y no se sabía por dónde. Algunos creían que la caja del bar no tenía fondo...

– Gestión, gestión, gestión y, supongo, sabio manejo de la clientela. Control de las situaciones.

«Habrá bares muy clásicos. Barrocos. Mármol, madera noble, dorados. Iluminación cálida. Camareros con chaleco. Y mucho oficio»

– Los grandes maestros de la hostelería es lo primero que te enseñan. Por supuesto que es fundamental saber hacer ese pintxo de bacalao al pil pil por el que Juan Mari Arzak bajaba desde el Alto de Miracruz a la calle Matia, pero más importante resulta incluso controlar el espacio. Y a la gente. Eso también lo aprendí en el tiempo que, llamado por Tristán Montenegro, estuve en Bataplán. Sin olvidar, claro, una capacidad que ahora no muestran muchos de los que se postulan para camareros o camareras.

– ¿De sacrificio, tal vez?

– Justo. Es un oficio bonito el nuestro. Pero duro. Exige lo que has dicho, sacrificio. Y dedicación. Si eres bueno, no está nada mal pagado. Pero, ¿sabes qué? Cada vez debes pedir más referencias cuando alguien se presenta a tu oferta de empleo. Referencias de verdad. No las que ponen algunos. Un nombre muy sonoro... en cuyo office pasaron, simplemente, un día pelando patatas.

– Un buen gestor habrá de ser también un sí es no sociólogo. No será lo mismo el Pepe que el Mandrágora. Habrás de saber los ritmos vitales de las dos zonas.

– Y tanto que sí. El Pepe, fundado por hosteleros de los de antes, entre ellos el padre de los Dioni, fue la joya de la corona de esta zona en los años 60 y 70, cuando los nobles se alojaban en las villas de Ondarreta. No serían más de 50 metros cuadrados, pero qué 50 metros. 'Old fashioned' total. Decía la gente normal, los currelas del Antiguo, que hasta apuro daba pasar por delante con la ropa de faena porque no había más que gente empingorotada. Era un bar clásico. Cuando corrió por Madrid el rumor de que se cerraba, algún aristócrata lloró. Sus nietos, que aún vienen, confiesan preferir el de ahora, el que cogieron los socios del Antonio y gestionamos nosotros desde 2009. Más metros cuadrados y sin distinción de clases. Ostras y bola de carne. En cuanto al Mandrágora...

– ¿Sí?

– La leyenda dice que el Antiguo es un pueblo en Donostia que se rige con y por sus propias costumbres. Pues Benta Berri es un pueblo dentro del pueblo del Antiguo. Y has de saberlo. En verano, como la gente viene de allá a la playa, el Pepe se llena y el Mandrágora se queda más tranquilo. Sin embargo, cuando vuelve de Ondarreta esa gente no para tanto en el Pepe sino que se va directa al Mandrágora. Uno llena el domingo con el aperitivo. El otro los viernes al atardecer.

–¿Y lo de los brazos robóticos?

– Existen en el mundo bares atendidos por robots. Yo sueño con abrir el primero de Donostia. La tecnología cada vez penetra con más fuerza en la hostelería. Máquinas como la Thermomix son ya los antepasados de las actuales. Hay robots que hacen hamburguesas (perfectas). O preparan bowls de ensalada.

– Alguien dirá que les faltará el toque sublime del chef humano.

– Pues se equivocan porque ya hay investigaciones en las que se colocan unos guantes con sensores en las manos de un cocinero mientras amasa, mientras hace las reducciones, mientras sala. Y esos movimientos se transportan al robot que, por tanto, tendrá la misma sensibilidad de un chef, un pizzero, un barista...

– Fascinante. ¿Y convivirán esos bares con esa apuesta clásica?

– Seguro. Un bar clásico es mi otro sueño. De los de antes. De los de siempre. De los eternos.