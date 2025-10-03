El Boulevard estará cerrado al tráfico el domingo por la Media Maratón de 5.00 a 14.00 horas

I. M. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento tiene ya preparado el dispositivo especial para la Media Maratón que se celebrará este domingo. La Guardia Municipal, Movilidad, Protección Civil, Mantenimiento y Dbus han coordinado todos sus recursos operativos para atender a las necesidades que requiere esta prueba atlética. La ciudad registrará modificaciones importantes de tráfico debido a los cortes previstos.

La Media Maratón comenzará a las 9.30 y se prevé que finalice hacia las 12.00. Discurrirá por el Centro, Amara, Antiguo y Gros. Por este motivo, «se hace imprescindible la adopción de distintas medidas de tráfico», indican. Por ello, desde las 05.00 y hasta las 14.00, el Boulevard estará cerrado al tráfico. Hacia las 09.00 se procederá al cierre de las calles del circuito de la carrera y se prevé que la apertura del tráfico en el Centro sea a las 12.30, en el Antiguo sobre las 11.00 y en Amara hacia las 11.30.

Además, el domingo de 9.00 a 11.00 los viajes en los autobuses de Dbus serán gratuitos (excepto en la línea 38. Trintxerpe-Altza-Molinao, en el servicio TB6 Taxibús Ulia y el TB7 Taxibús Atotxaerreka-Paseo del Faro), ya que serán asumidos por la organización de la prueba.