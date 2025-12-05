El Palacio Miramar es mágico esta Navidad Los jardines del Palacio se transforman con arte, luz, música y tecnología en un homenaje a los insectos

Es difícil definir qué es 'Miramar Magikoa'. ¿Un espacio de fantasía? Sí. ¿Un espectáculo? Por supuesto. ¿Un aprendizaje? Desde luego. El espectáculo que desde este jueves se añade a la oferta navideña une luz, arte, tecnología y conocimiento en torno a los insectos. Los jardines de estilo inglés proyectados a finales del siglo XIX por el paisajista Pierre Ducasse se van a convertir durante las tardes en un espacio para vivir una experiencia en familia en la que se rinde homenaje a los insectos, que cumplen una función vital para la consagración de nuestros ecosistemas desde su aparición hace más de 400 millones de años.

Es la propuesta que ha seleccionado Fomento San Sebastián para completar las actividades destinadas a los más pequeños durante esta campaña navideña. Si el tiempo acompaña, y deja de llover con la intensidad de estos últimos días en la ciudad, el espacio abierto en el Palacio debería competir junto con la nueva pista de hielo del paseo de Francia por ser la atracción y experiencia navideña que más público reciba hasta el próximo 5 de enero.

El espectáculo tiene un coste de 8 euros para mayores de 3 años y puede disfrutarse todos los días de 18.00 horas a 22.00 -cuando el acceso por dentro del recinto del palacio quedará restringido-. Con entrada por la puerta principal y salida por el Antiguo, se puede disfrutar de este 'bosque' mágico a lo largo de 40 minutos a través de un recorrido de 700 metros. El espectáculo recibe al visitante con media docena de grandes huevos blancos de insectos y un enjambre de abejas de considerables dimensiones y vivos colores. Todo ello mientras suena de fondo una música que transporta a los ciudadanos a una película de aventuras.

Esta puesta en escena busca que los visitantes redescubran la biodiversidad mediante el arte, la luz y la tecnología. Una experiencia inmersiva que refuerza el vínculo entre cultura, ciencia y sostenibilidad. Un espectáculo al que se suma durante el recorrido un videomapping en el que grandes arañas escalan la fachada trasera del palacio.

Desde abejas a mariquitas

El espectáculo que hará las delicias de los niños, pero seguro que también de muchos padres y madres, está basado en una presentación muy atractiva de los insectos representados a través de juegos de luces que hacen que la atención se mantenga durante todo el recorrido, con el objetivo fundamental de poner en valor la importancia de estos insectos en los ecosistemas y su relación con el reino vegetal.

La propuesta artística que se ha elegido para el Palacio Miramar es una selección de los insectos más característicos. Los visitantes a 'Miramar Magikoa' se van a encontrar como representación de los insectos polinizadores a las abejas, las moscas y las mariposas. Como encargados de la aireación del suelo y la relación con los hongos, las hormigas; y como controladores de plagas, las mariquitas. Además de los insectos que realizan estas funciones existen muchos otros, por lo que a lo largo del paseo se descubren libélulas, saltamontes o luciérnagas que ayudan a ilustrar la diversidad formal y funcional de estos seres vivos.

Esta actividad va a suponer que la conexión peatonal entre el Antiguo y el Centro se tendrá que realizar hasta el 5 de enero bien por el paseo de la Concha y el pasadizo o por la parte trasera del palacio. El paso a través de los jardines de Miramar se cerrará a las 17.30 para preparar el show que comienza media hora más tarde.

