Bordillo roto en la avenida de Tolosa Juantxo Lusa Sirimiri DV Jueves, 21 marzo 2019, 07:33

En la avenida de Tolosa, en la zona de Ondarreta, el bordillo que rodea a los jardines de la foto está roto. Como ocurre con muchos desperfectos, cuanto más se tarde en arreglarlo, más laboriosa y costosa puede ser la reparación. A las brigadas de mantenimiento no les falta tarea.

Piso turístico

Josefina Aramburu expone: «Señor alcalde, ya estábamos con inseguridad en nuestra comunidad con un piso turístico, ya que no podemos controlar a los turistas que cada 3 ó 4 días son diferentes. Pero ahora con la placa que han puesto en nuestra fachada avisan de que hay un piso turístico. Así se da facilidad para entrar con nosotros a cualquier ladrón. Nos dicen que lo hacen para que la comunidad sepa si el piso turístico tiene permiso. ¿No será que lo hacen ustedes para controlar con más facilidad? La vecindad, si quiere enterarse, va al Ayuntamiento. Para ustedes la comunidad es invisible y no cuenta para nada. Por un piso turístico nos dan a todos los vecinos inseguridad, intranquilidad, problemas y machaque del portal. Solo nos faltaba el cartelito en la fachada. ¿Por qué no hacen una reunión en el Ayuntamiento y nos explican a las comunidades de vecinos qué ventajas tenemos con sus leyes? A lo mejor nos pueden explicar que todo no es negativo y que hay ventajas que no sabemos ver. Esperando nos den alguna explicación, les saluda esta ciudadana invisible».

Ascensor de Morlans

Escribe un ciudadano: «Espero que en el ascensor de Morlans coloquen una cámara de vigilancia en el entorno, no sea que pase como ha sucedido en el nuevo ascensor de Pío Baroja con el paseo de Aiete. Dudo que la Policía no sepa quién ha realizado dicho destrozo ya que eso es más que una pintada. La presencia de Policía Municipal es nula en la ciudad teniendo un numero de 300 unidades. ¿Donde están ? ¿No será que hay que tomar cartas en el asunto y eliminar este cuerpo? Hay que tener en cuenta que toda la labor en la ciudad la esta haciendo el servicio de agentes de trafico ('naranjitos'). Y no sé hasta dónde tienen potestad para determinados trabajos».

Motos y Garibay

Opina María Ángeles Ingurza: «No comprendo cómo se puede contemplar en una de las alternativas de la peatonalización de la calle Garibay el mantenimiento del aparcamiento de motos junto a la fachada del edificio de Kutxa, rompiendo toda la estética de la zona y perturbando la vida peatonal de la futura Garibay. Ese aparcamiento de motos se puede trasladar a Bengoetxea, Peñaflorida o Hernani, quedando Garibay libre de coches y motos. La solución es simple y no se entiende que se mantenga ahí semejante aparcamiento de motos. Bancos, árboles y aparcabicis deberían primar en Garibay una vez peatonalizada, y no un aparcamiento de motos, que son vehículos incompatibles con una calle peatonal».

Cartel de Miramar

Recibimos esta opinión: «Qué bien que hayan quitado el cartel del Palacio de Miramar porque es verdad que San Sebastián no necesita semejante cartelón en un sitio así. Era feísimo. Muchas gracias».

Ruido en Amara

Nos llega el siguiente comentario: «Vergonzoso Día del Padre. En la calle Amara, a la altura la plaza nueva estaban rompiendo la acera a las 15:30 horas con un ruido ensordecedor. ¿Dónde estaban Goia y Gasco? Seguro que comiendo bien. Aquí, en cambio, no nos dejan en paz ni el día de fiesta».

Canal en Martutene

Reclama un ciudadano: «Me he dirigido ya dos veces al Ayuntamiento para que limpien el canal de la carretera del paseo de Martutene entre la muga con Astigarraga y la rotonda de Martutene. Está lleno de barro y hierbas. Por su ubicación, pienso que el cuidado de la zona pertenece al Ayuntamiento de San Sebastián pero no me hacen caso».

Plaza de Cataluña

Agradece un vecino: «Me gustaría dar la enhorabuena al Ayuntamiento porque por lo menos nos han puesto cuatro árboles con unas flores preciosas en la plaza de Cataluña. Espero que la sigan adecentando. Gracias».

Ecología en Donostia

Al buzón de voz nos llega este comentario: «En Donostia se ha celebrado con la asistencia de Pedro Sánchez un congreso para favorecer el medio ambiente. Pero en esta misma ciudad se están eliminando árboles, como se prevé en Sancho el Sabio y se hace en el paseo de Bizkaia, Cristina Enea y muchos sitios emblemáticos. Además, uno de los paseos más bonitos de la ciudad como es el del río, acoge cantidad de vehículos y automóviles procedentes de la estación de autobuses. Creo que estos congresos no sirven para nada. Se dice una cosa y se hace otra distinta».