El Black Friday llega en patinete

Es uno de los juguetes que promete en el Black Friday de la semana que viene, esa feria del consumo que nadie sabe cómo ha llegado a este lado del océano (sospecho que como Halloween) y que mueve miles de millones de euros en ventas en Estados Unidos. La artificialización del calendario comprador debe tener algo que ver con que estos días no se puede desayunar en la calle Ijentea: noviembre es un mes bajo en ventas y las tiendas y cafeterías aprovechan para coger vacaciones o hacer reformas antes del despiporre navideño, ese otra cara del ciclo comercial trabajada a golpe promociones. Pues eso, que llega el día después de Acción de Gracias (esa es la fecha del Black Friday original) y toca poner toda la carne en el asador, en los escaparates y en internet, que es ahora la tienda donde se compra todo. Este año la concejala de Movilidad está en guardia. Sabe que se avecina una explosión de artilugios con los que aterrorizar a los peatones, también llamados patinetes eléctricos, y ha decidido poner orden en el desconcierto. Esos alambres con ruedas y acelerador solo podrán circular por los bidegorris o por las superficies donde las bicis tienen permitido transitar (zonas de coexistencia), pero no por las aceras. No sé si la advertencia de multa logrará enfriar los ánimos compradores. He visto en alguna web que por 70 euros te los ponen en casa algunos distribuidores. De ahí hasta los 500 euros tienes una amplia gama para elegir el bólido con el que quieres desplazarte por la ciudad. Algunos vendedores tienen la prudencia de indicar que determinados modelos solo son recomendables «a partir de los 8 años de edad», algo muy útil para que la autoridad advierta que no podrá imputar delito alguno al imberbe, aunque los estragos que cause así lo sugieran.