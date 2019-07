EH Bildu respalda la petición de un microbús interno para Intxaurrondo Vecinos de la asociación Izbe de Intxaurrondo presentan firmas en apoyo a un microbús interno Recuerda al gobierno municipal que 2.196 vecinos han planteado dos veces la cuestión sin obtener respuesta A. M. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 13 julio 2019, 08:42

El Ayuntamiento analizará el próximo lunes las primeras interpelaciones que dirige la oposición al gobierno municipal en las comisiones previas al Pleno de finales de mes. EH Bildu ha pedido a la concejala de Movilidad, Pilar Arana, explicaciones de por qué el ejecutivo no se ha reunido aún con la asociación de vecinos Izbe, que la pasada primavera recogió 2.196 firmas en favor de su petición de un microbús que dé servicio interno al barrio. La concejala Garbiñe Alkiza recordó que el colectivo vecinal ha registrado dos veces en el consistorio su planteamiento «sin obtener respuesta». «La primera fue el 8 de mayo y la segunda el 24 de junio. Queremos saber por qué el gobierno municipal no ha respondido a esta solicitud de reunión y qué piensa del fondo de la propuesta», explicó. La coalición sintoniza con esta idea, aunque no la llevaba explícitamente recogida en su programa electoral. «Altza e Intxaurrondo son barrios con una orografía complicada en los que la gente con problemas de movilidad tiene dificultades para desplazarse para ir a lugares habituales como ambulatorios, centros culturales, etc».

El itinerario que plantea Izbe realizaría su recorrido por el paseo de Zarategi, junto a los centros educativos ikastola Intxaurrondo y María Auxiliadora, en dirección al paseo Zubiaurre y apeadero del tren en Txaparrene; continuaría hacia el Alto de Miracruz para adentrarse posteriormente en las calles de Luis Pradera y Julimasene. Desde el puente de Garro, se dirigiría al polideportivo de Mons y seguiría por el paseo de Zarategi hasta Intxaurrondo Sur atravesando las calles Baratzategi y paseo Galicia para volver a conectar con el paseo de Zarategi. La asociación vecinal lamenta que las líneas actuales de Dbus no están pensadas para comunicar a la gente dentro del barrio sino para desplazarse a otras zonas de la ciudad.