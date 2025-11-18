Hiritarrak
Ane Gantxegi Agirrre«Bideopodcastak gogoko dudan oro biltzen du, komunikazioa... balleta»
'Kazetariak' saria jaso du ikus-entzunezko 'Loturak' bere lanak
San Sebastián
Asteartea, 18 azaroa 2025, 07:04
Tolosakoa. Laskorain ikastolako ikasle ohia. Izugarria familiarekiko bere lokarria. Elkartzen dira bertan maitasuna, leialtasuna eta erantzukizuna. Esaterako, bera baino gazteagoa den June ahizparekikoa. 'Kazetariak', Deusto Komunikazioko eta Kazetaritzako Gradu Amaierako Lan Onenaren saria jaso berri du Oratorian ere trebatua den Anek. Euskal Kazetarien Elkarteak eta Elkargoak eta Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateak egiten diote horrela aitortza 'Loturak' izenburuko bideopodcastari. Bolonian bete zuen Erasmusa Anek eta lan praktikak Euskadi Irratian burutu. Sariaren epaimahaiak bere talentua eta zorroztasuna aipatu zituen serio. Kafezale izugarria dugu ikaste prozesuan interes ikaragarria duen kazetari berri hau.
– Komunikazioa eta balleta begiko... Zer gehiago?
– Kafeaz gain? Gauza mila anitz. Hezkuntza. Hizkuntzak. Heziketa. Komunikazioaren modu eta teknologia berriak. Oratoria. Magisterioa ikasi nahi nuen baino konturatu nintzen Komunikazioan sartuz gero, hori guztia eta gehiago izango nuela abiapuntu, metodologia eta helburu. Konturatu ere balletak lagunduko zidala lortu nahi nuena lortzeko.
«Aurkitzen ditugun arazoak eta oztopoak ezin ditugu 'dramatzat' hartu beti. Barneratu behar, egokitu behar, kudeatu behar. Ez da erraza baina minetik ere ikasten dugu»
– Zergatik? Nola?
– Txiki- txikia nintzela sartu nintzen Tolosako Dantza Eskolan. Egia 16 urterekin utzi nuela. Pandemiagatik, akaso. Edo une kaotiko bat ari nintzelako pasatzen. Berriro heldu diot orain. Zin degizut ezinbesteko zaidala, balletean ari naizela mundua desagertu egiten da. Nire baitan sartzen naiz. Ezin hamaika gauza edo pentsamendutan egon. Gorputzak baino ezerk ez baitu inportik.
– Balleta ez da? Ez dantza garaikidea, ez jazza, ez lindy hop...
– Balleta. Klasikoa. Exijitzen dizun diziplinagatik. Eta teknikagatik. Ez dago dantza teknikoagorik.
– Argi ari da geratzen bizi duzun guztiak balio dizula saria jasotzeko. Merezimendu osoz.
– Ba bai. Baita gure gurasoen banaketak ere. Hortik abiatzen da eta 'Loturak' nire bideopodcasta. Gurasoen banaketak eragiten dituen ondorioei buruzko gogoeta, eta sentsibilizazioa sustatzeko sortutako proiektu komunikatiboa nahi nuen nik izatea.
– Haustura horrek dakarren minaz jendea informatzea al zenuen helburu garrantzitsuena?
– Ez soilik. Entzuleengan eragin emozionala eta kontzientzia soziala piztea ere. Banaketa egoeretan hazten diren haurren eta nerabeen ahotsa eta bizipenak lehen lerroan edo erdigunean jartzea nuen nik ardatz, esperientzia pertsonalak, ikuspegi profesionalak eta gogoeta kolektiboa uztartuz. Mila kontu nahi nituen azaleratu. Esaterako, haurrek gurasoen arteko haustura nola bizitzen duten; haien arteko gatazka nola interpretatzen duten. Egoera latz horrek zer galdera eta beldur eragiten ditu? Nola moldatzen dira? Egokitzen al dira edo zauriak hor dirau, itxi gabe urtetan zehar?
– Ematen du baina banaketa prozesu batean babestu behar den lehena haurra dela...
– Hala behar luke, bai. Baina ez da beti hola gertatzen. Haurra babestua sentitu behar da haustura baten momentuan baina babestua sentitzeko babestu egin behar dugu. Eta sarri ez da hori suertatzen. Ondorioz...
– Beldurrik handienak harrapatzen du haurra. Edo nerabea.
– Ni maitatzen utzi dute amak eta aitak? Haserre badaude, nire errua da? Beldur horiek ez badira ondo tratatzen zure baitan geratzen dira urte luzez. Haurrari egia esan behar zaio. Zer gertatzen ari den esplikatu. Txikiek ez dutela ulertuko pentsatzen dute askotan nagusiek. Oker daude. Erabat.
– Bideopodcastean Nagore eta Maiderrekin egiten duzu berba. Luzez (30 minutuko filmaketa da). Patxadaz. Emozioz.
– Hirurok genuen inplikazio handia. Batak gurasoen haustura jasan zuen 5 urte zituela eta oraindik ez da zeharo osatu. Bestea bikoterik gabeko ama da. Biak ulertzen nituen nik oso ondo.
– Emozioak hor daude baina lan profesionala da, egituratua, iturri sendoak dituena...
– Badira ikerketa sakonak arazoaren inguruan. Axular Lizeoko bat ere aurkitu nuen,'Banandutako gurasoen seme-alabak' izenburu duena. Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsak (Unicef-k, hots) 2020an argitaratutako beste bat, 'Cuando los padres con hijos se separan: algunas recomendaciones'. Eta Estatistika Institutuaren hainbat datu...
– Orduak eman zenituzten hizketan. Beraz, hori guztia editatu behar izan duzu. Muntaketa horretaz aparte ez duzu erabili ikus-entzunezkoek dituzten baliabide kasik amaiezinak.
– Eta ez ditut erabili nahita. Asmoa ez zen film laburra edo bideo bat egitea bideopodcasta baizik. Ez nuen jendeak atentzioa beste kontutan jartzea nahi. Nahi nuen ikusle/entzulea eseri zedin eta gu eta guri lasai aditzea. Nahi nuen gogoetarako leku seguru bat sortu. Estatikoa. Intentsoa ere.
– Izango al du jarraipenik 'Loturak' sarituak?
– Nahiko nuke bai. Psikologoekin egingo nuke gustora berba. Bananduriko gurasoekin ere mintzatu behar da gaiaz.
– Non da ikusgai 'Loturak'.
– youtu.be/NzOomyrOeBs.