¿Para cuándo un 'corte de pelo' a los setos que invaden el bidegorri? En el paseo del Urumea de San Sebastián, a la altura de la Comisaría Nacional de la Policía, los arbustos obstruyen el carril bici Los setos invaden el bidegorri en el paseo del Urumea. / K.L. KAREL LÓPEZ Jueves, 6 septiembre 2018, 06:31

Verano. Tiempo de sol (al menos algún día en Gipuzkoa), época para disfrutar... Y, claro, para animarse a caminar o a coger la bicicleta y recorrer la ciudad de punta a punta. Durante el periodo estival es cuando más se puede hacer esto en San Sebastián (ya saben: las bicicletas son para el verano), aunque...

...no siempre es fácil. ¿Por qué? En Donostia la red de carriles bici es fantástica. Eso sí, este año parece que se ha pasado de largo un 'pequeño' detalle. Si junto al bidegorri hay setos, hay que cortarlos, al menos de vez en cuando.

Los setos invaden el carril bici a la altura de la Comisaría Nacional de la Policía. / K.L.

En el paseo del Urumea, a la altura de la Comisaría Nacional de la Policia, los arbustos invaden uno de los carriles, el que va en dirección a Riberas de Loiola. Se trata de un tramo en curva, por lo que resulta bastante peligroso circular por la zona, y más teniendo en cuenta que, en verano, son muchos los niños que pasan por esta zona.

De cara a otros años, no estaría mal pegarle un buen 'corte de pelo' a los setos que invaden los bidegorris...

¿Dónde aparco mi bici?

Ya que estamos con el tema, no está de más destacar que aparcar en verano es prácticamente misión imposible. Y no hablo del coche, no. Me refiero a la bici.

Es evidente que los estacionamientos para bicicletas son insuficientes en la capital guipuzcoana, al menos en el centro. Y a falta de lugares donde aparcar, se emplean los árboles (que está prohibido). Pero llegan los agentes de Movilidad y se las llevan... Espero que ese dinero que se habrá recaudado con las multas se invierta en nuevos lugares de estacionamiento para bicicletas.