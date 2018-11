Bera Bera da el 'salto' a la cancha Varios integrantes de la plantilla del Salto Bera Bera, durante un encuentro de pretemporada. / BERA BERA El equipo de baloncesto en silla de ruedas arranca el domingo una nueva temporada | IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 13 noviembre 2018, 08:31

Son ejemplo de superación y sacrificio y vienen con las pilas cargadas. Salto Bera Bera arranca el domingo (12.00 horas) una nueva temporada en el Polideportivo de Bidebieta ante el Garmat Aviles. Esta vez lo harán en Segunda División, después de que en la campaña anterior no consiguieran mantener la categoría en Primera. El baloncesto en silla de ruedas puede considerarse como el deporte rey del deporte adaptado, con miles de fichas y aficionados a nivel estatal. En la actualidad, el basket en silla es una de las pocas posibilidades de practicar deporte en equipo para personas con discapacidad física en Gipuzkoa.

Esta será la decimocuarta temporada del Salto Bera Bera compitiendo en las diferentes categorías del baloncesto estatal adaptado, un número al alcance de muy pocos clubes. Salto lleva más de dos meses sudando la gota gorda con el objetivo de llegar al cien por cien al inicio de esta campaña. A lo largo de esta pretemporada ha disputado unos cuantos amistosos y también se ha traído a Donostia algún que otro trofeo, como el Ciudad de Zaragoza logrado a finales de octubre. No cabe duda de que uno de los grandes artífices del éxito del Salto Bera Bera ha sido su entrenador, Iban Pérez (Eibar, 1975). Un ilustrado del baloncesto con más de diez años de trayectoria profesional a sus espaldas. Pérez nos recuerda cómo comenzó el proyecto del Salto. «Todo arrancó con un amigo, Mikel Garmendia, que estuvo conmigo en la ikastola antes de un accidente de moto. Decidí acompañarle a la federación de deporte adaptado y allí, el expresidente de la federación, Mikel Izagirre, me dijo que me conocía de algo. Cuando le dije que le resultaría familiar del baloncesto me comentó que no tenían entrenador para el equipo de silla de ruedas, que a ver si era posible echarles una mano. Finalmente echar una mano se convirtió en ser el entrenador del equipo del Bera Bera durante...muchos años».

El conjunto donostiarra medirá sus fuerzas este próximo domingo contra el Garmat Avilés. «Avilés regresa esta temporada a la competición después de tomarse un año sabático. Es un equipo muy trabajado que ha incorporado a un gran jugador que la temporada pasada estuvo en Ferrol. Es un rival directo, de nuestro nivel».

«El objetivo es llegar al playoff por el ascenso y luchar por subir de nuevo a Primera»

Salto está encuadrado en el grupo 1 de Segunda División con Garmat Avilés, CAI Deporte Adapatado, BSR Puertollano y CDE Legabasket. «El nivel de la temporada pasada en Primera era realmente alto. Esta temporada, en Segunda, es mucho más asequible. El CAI será el equipo a batir. El año pasado ya estuvo en el playoff por el ascenso y además se ha reforzado con jugadores de primer nivel. Hemos jugado dos partidos de pretemporada contra ellos y los dos los hemos ganado, incluido el Trofeo Ciudad de Zaragoza. Jugar en la capital aragonesa va a ser un hándicap para cualquier club puesto que tiene un campo de goma, de un material sintético. Las sillas no ruedan tanto y vas frenado. Tienes que esforzarte el triple. Todavía existe algo de incertidumbre porque no se conocen las plantillas al cien por cien. Nuestro objetivo es llegar al playoff por el ascenso y, si todo va sobre ruedas, luchar por subir de nuevo a Primera. En Segunda existen tres grupos. Pelearán por el ascenso los dos primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores terceros».

Sin dos pesos pesados

La plantilla del Salto está compuesta por un total de 15 jugadores. Joseba Fernández, Oskar Sánchez, Alex Calambas, Asier Hortelano, Iván Echavarria, Ryan Goñi, Dani Obiang, Ariel Calderón, Alex Prior, Asier Muñoz, Iker Iglesias, Miguel Redondo, Iker Lasarte, Aner García y Patxi Fadrique forman el equipo. Dos pesos pesados han colgado las botas para esta temporada. «Mantenemos el bloque de la campaña anterior, pero Chema Cabrero y Carlos García ya no estarán con nosotros.

Ambos se desplazaban desde Salamanca y Madrid respectivamente para jugar los partidos y era demasiado 'tute'. Eran dos jugadores con mucha experiencia que nos ayudaban con sus conocimientos para formar a otros jugadores. También perdemos a Aner García para los primeros partidos por lesión. Estará fuera de la cancha el primer mes de competición».