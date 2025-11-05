Behobia - San Sebastián 2025: cortes y cambios de tráfico, aparcamientos y transporte público por la carrera Donostia sufrirá restricciones y modificaciones en el tráfico a raíz de la celebración de la carrera popular este próximo domingo 9 de noviembre

Numerosos corredores en el Boulevard de Donostia a su llegada a la meta de la Behobia - San Sebastián de 2024.

Miércoles, 5 de noviembre 2025

La Behobia - San Sebastián 2025 obligará este domingo a realizar diversas modificaciones y restricciones al tráfico a lo largo de la ciudad. La carrera popular entrará a la capital guipuzcoana a la altura del kilómetro 17 por el Alto de Miracruz y tras pasar por los barrios de Herrera y Gros finalizará en el Boulevard. En vista de las afecciones que ello pueda generar en la circulacion, el Ayuntamiento de San Sebastián ha recomendado que los ciudadanos usen como alternativa el transporte público.

Cambios en el tráfico por la Behobia - San Sebastián

La celebración de la Behobia - San Sebastián obligará el mismo domingo a cortar el acceso al Boulevard desde la calle Legazpi desde las 05:00 hasta las 17:00 horas. Un cierre al tráfico de doce horas que responde a la instalación de la meta en la céntrica avenida donostiarra donde tendrá lugar el final de la prueba.

Asimismo, la calle Peñaflorida permanecerá cortada a todo tipo de vehículos en la misma franja horaria, desde las 05:00 a las 17:00 horas. Los accesos desde la Avenida de la Libertad hacia el mismo Boulevard permanecerán cerrados para los vehículos particulares hasta que finalice la carrera, a excepción de las personas residentes.

Con el fin de llevar a cabo las labores de montaje de los arcos del último kilómetro, la avenida Zurriola también se mantendrá cortada desde la plaza Lapurdi de forma puntual entre las 8:30 y las 9:00 horas. E igualmente desde el corte de la carrera (9:30 horas) hasta la terminación de las labores de desmontaje (sobre las 15:15 horas).

La Behobia - San Sebastián también obligará a realizar diversas restricciones en la circulación en vías próximas al recorrido. Entre las 09:30 y las 15:00 horas agentes de movilidad cerrarán al tráfico las siguientes avenidas en dirección al centro de la ciudad: Alcalde Elósegui, Ategorrieta, Navarra, Zurriola y Boulevard. En el sentido de salida de la ciudad el tráfico no se verá afectado y el resto de los viales estarán abiertos a la circulación. Asimismo, entre las 09:30 y las 13:00 horas los vecinos del paseo de Ulía deberán transitar por el camino de Mendiola para acceder a Herri Ametsa Ikastola y de ahí a Bidebieta.

Para salir o entrar a la ciudad por el Este se recomienda utilizar la Variante (Gi-20) por los enlaces de Intxaurrondo, Marrutxipi (nueva conexión en Mons) y Altza, salvo la entrada a Gros, que se aconseja realizarla por el acceso de Riberas de Loiola o Carlos I.

Lógicamente, conforme la carrera se aproxime se irá acotando totalmente el acceso acceso o cruce del circuito para todo tipo de vehículos. El centro de la ciudad estará cortado alternativamente desde la calle San Martín y desde la Avenida de la Libertad. Estos cambios en el tráfico lógicamente obligarán también a modificar muchas paradas y recorridos de las líneas de transporte público, especialmente las del Este de la ciudad.

OTA por la Behobia - San Sebastián

Del 7 al 10 de noviembre, ambos inclusive, las personas que sean residentes del sector OTA 1-1 poder estacionar libremente en toda la Zona Regulada de la ciudad, en las mismas condiciones que los titulares de la Viñeta OTA del Sector de destino. Eso sí, estas personas residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.

Esta autorización de estacionamiento no habilita acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Para acceder a un sector ubicado en la ZBE se deberán cumplir las condiciones establecidas para el acceso de vehículos a dicha zona y obtener o formular, en su caso, la correspondiente autorización o declaración responsable.

Transporte público en la Behobia - San Sebastián

Debido a que la carrera llegará a San Sebastián desde Pasaia por la Avenida del Puerto de Pasajes, José Elosegi, Ategorrieta, Avenida Navarra y por Zurriola llegará al Boulevard, los autobuses de la zona Este circularán por el Paseo de Zubiaurre para llegar a la zona de Jai alai, Gran Vía y Colón. Eso sí, en sentido del Alto Miracruz circularán por Miracruz y/o paseo de Zubiaurre.

Una vez finalizada la Behobia - San Sebastián, a partir de las 15:00 horas los itinerarios y paradas de las líneas urbanas y de cercanías se irán restableciendo en sus puntos habituales, excepto las del Boulevard, que lo harán a partir de las 17:00.

TRANSPORTE PÚBLICO Dbus realizará modificaciones de recorridos y paradas, de 7:00h a 17:00h aproximadamente.

Modificación de paradas de algunas líneas de Lurraldebus

Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes

Renfe ha organizado un dispositivo especial de transporte y reforzará los trenes de cercanías

Taxis en la Behobia - San Sebastián

Con motivo de la Behobia - San Sebastián, desde las 04:00 hasta las 07:00 horas la parada de taxis se trasladará al Boulevard, 3 (parada del autobús 13, Altza) A partir de las 07:00 quedará fuera de servicio la parada del Boulevard.

Aparcamientos subterráneos para la Behobia - San Sebastián

Boulevard: las personas usuarias podrán salir del interior del mismo durante todo el día por el carril habilitado por Boulevard-Hernani. Entrada cortada de 9:45h a 14:30

Kursaal: la salida de vehículos será hacia Avda. Navarra hasta las 10:30, con prioridad a los corredores. Las personas usuarias no podrán salir del interior del mismo entre las 10:30 y las 14:30 horas aproximadamente.

Okendo: se cortará el tráfico de acceso a República Argentina a las 9:45 horas. Asimismo, se hará lo propio con la salida por calle Okendo a partir de las 10:30 y desde esa hora se puede habilitar salida por República Argentina, en dirección contraria hasta Plaza España.

La Concha: se cortará el acceso de calle Andia a las 5:30. El de Avenida de la Libertad está abierto todo el día y la salida también.