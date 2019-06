Basuras en la acera del paseo de Francia Jueves, 27 junio 2019, 07:58

Alguien ha depositado en plena acera la basura que se deja fuera de los contenedores. Al parecer, no hay sitio junto a ellos. No es una buena solución. Se quita espacio de paso a los peatones y, además, algo ha salido mal en el sistema, ya que de día no deberían estar a la vista estos elementos. ::SARA SANTOS