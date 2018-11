Una pedrea de 71 millones para los barrios de San Sebastián Obras de construcción del nuevo polideportivo de Altza, que en 2019 tendrá una partida de 8,1 millones de euros. / ARIZMENDI El Presupuesto del Ayuntamiento de San Sebastián para 2019 contempla inversiones en más de un centenar de proyectos JORGE F. MENDIOLA Domingo, 4 noviembre 2018, 09:20

Los Presupuestos del Ayuntamiento de San Sebastián para 2019 contemplan inversiones por valor de 116 millones de euros, un 3,7% más que este año. De esta cantidad, la mayor parte (unos 71 millones) se destinará a ejecutar un centenar largo de proyectos en los barrios, que el próximo curso empezarán a ver los resultados de esta pedrea municipal.

Aiete y Miramón

Ambas zonas residenciales recibirán más de 1,8 millones, que en su mayoría se destinarán a las obras de reurbanización de Bera Bera (1,5 millones). El asfaltado del parque tecnológico de Miramon se llevará 300.000 euros y el proyecto para cubrir el Jolastoki de Aiete, elegido por votación ciudadana dentro de los presupuestos participativos, 40.000. Además, el Coro Easo percibirá 20.282 euros y la redacción de un proyecto para extender el bidegorri desde el futuro ambulatorio hasta la Cumbre costará otros 15.000.

Altza, Herrera y Bidebieta

A los barrios del este de la ciudad les corresponderán 9,7 millones de euros, cifra condicionada por la construcción del nuevo polideportivo de Altza: 8,1 millones dentro de una partida plurianual de 15,7 millones. Y para 2020 hay reservados 2,5 millones más. Otra instalación deportiva, el gimnasio del polideportivo de Bidebieta, se beneficiará de mejoras por valor de 130.000 euros. Y para el campo de fútbol de Merkear están consignados 100.000 euros en 2020 y 2,4 millones en 2021. Las inversiones en el frontón de Herrera ascenderán a 100.000 euros, mientras que el aislamiento del suelo contaminado por amianto en Altza requerirá de un millón. En Jolastokieta se edificarán 37 VPO de alquiler, proyecto que cuenta con una plurianual de 79.250 euros en 2019, dos millones en 2020 y otro tanto en 2021. El total de esta actuación es de 4 millones de euros. La transformación del viejo Instituto de la Construcción de Bidebieta en 70 apartamentos dotacionales, iniciativa adelantada por el alcalde, Eneko Goia, durante una visita al barrio costará 8,1 millones de euros a distribuir en varios cursos: 75.000 euros en 2019, 2 millones en 2020, 4,2 millones en 2021 y 1,8 millones en 2022. Entre los proyectos seleccionados por los donostiarras destacan la eliminación del punto crítico en la parte trasera e inferior de la plaza de Herrera, bajo la carretera N-I y debajo del puente del tren (100.000 euros), el bidegorri y la estación de Dbizi en Altza (15.000 euros), nuevas instalaciones deportivas en este mismo barrio (10.000 euros), calmado de tráfico mediante rotonda y semaforización en la zona del paseo de Herrera 68 (100.000 euros) y el bidegorri desde Bidebieta para enlazar con el resto de la red ciclista (15.000 euros). Asimismo, el Presupuesto traerá mejoras en la asociación de jubilados de Guardaplata, en concreto 16.000 euros para una sala informática y 20.000 euros para la renovación de la barra del bar. Hay que recordar que el distrito Este -unidad administrativa de la que también forma parte Intxaurrondo- dispondrá de 550.000 euros para acometer los proyectos que se acuerden en la Junta de Distrito.

El desarrollo de Txomin y la urbanización del polígono de Eskuzaitzeta se llevan más de un tercio del dinero grandes operaciones

Añorga

Los vecinos llevan años esperando la segunda fase de la boulevarización, para la que en 2019 habrá una partida de 300.000 euros.

Amara

El barrio más populoso de la capital guipuzcoana arañará 1,7 millones de euros del capítulo de inversiones. La peatonalización de la calle Gregorio Ordóñez cuenta con una partida plurianual de 705.000, la instalación de un ascensor y la reforma de las terrazas del Atano III costará 108.451 euros y en el frontón de Amara Viejo se gastarán otros 225.000 euros. El arreglo del desprendimiento en la calle de la Salud se llevará 400.000 euros, mientras que la mejora de la iluminación de José María Salaberria -entre los portales 11 a 17- y la parroquia Sagrada Familia se cubrirá con 200.000 euros procedentes de los presupuestos participativos. Por último, habrá 150.000 euros para redactar el proyecto de alojamientos dotacionales en la calle A

Antiguo

Le corresponderán 1,2 millones de euros, si bien la mitad se marchará al ascensor Heriz-Escolta Real. Para este elemento de movilidad vertical se reservan 600.000 euros, a sumar a los 500.000 euros que se pusieron el pasado año. Gracias a esta partida plurianual, se completa la financiación necesaria para llevar a cabo la construcción del ascensor, que está en las prioridades del Plan Director de Movilidad Vertical. Otras inversiones en camino son la reposición de la farola de Ondarreta (120.000 euros), el acondicionamiento del local de la Escuela de Música y Danza en la plaza Txalupagillene (120.000 euros), la iluminación del Peine del Viento (100.000 euros) y la ampliación del paseo de la playa de Ondarreta y la peatonalización del paseo Eduardo Chillida (300.000 euros).

Centro y Parte Vieja

De los 12,6 millones que contempla el Presupuesto, más de la mitad está destinado al plan de equipamientos del Ayuntamiento (6,5 millones), que afecta al Centro principalmente ya que se busca que todos los servicios de atención a la ciudadanía terminen en Easo 41. Para ello, además de esta cantidad, hay consignadas otras dos partidas para los años 2020 (1,5 millones) y 2021 (7,5 millones). Eso sin contar los 500.000 euros del traslado de la Oficina de Turismo a la casa consistorial. El resto del dinero se dedicará a soterrar contenedores en la calle Mari (114.950 euros), mantenimiento de la Casa de las Mujeres (20.000 euros), mantenimiento del órgano de Santa María (75.000 euros), renovación de servicios de suministros en Urgull (442.030 euros), mejorar la seguridad del bidegorri de La Concha (160.000 euros) y crear un espacio de juego alrededor de las calles de la ikastola Orixe (150.000 euros). También se prevén obras de mejora en el hogar del jubilado Erdialde, dentro de un plan de renovación de estos equipamientos en toda la ciudad que cuenta con 1,2 millones de euros. Cambiar la barandilla de La Concha entre el Eguzki y el túnel del Antiguo costará 3 millones y ensanchar el voladizo, 1,5 millones. Para hacer visitable la torre del Buen Pastor se dedicarán 104.375 euros en 2019 y otro tanto en 2020.

Egia

La pedrea en este barrio será de 3,9 millones, de los que 1 millón será para las obras del aparcamiento de Atotxa y 2 millones para el proyecto estrella del ejercicio, la eliminación del viaducto de Iztueta, para el que habrá otros 4 millones en 2020. Las aportaciones municipales a Tabakalera y Basque Culinary Center (proyecto Labe) ascenderán a 400.000 y 500.000 euros, respectivamente. Y dentro de los presupuestos participativos, habrá 15.000 euros para aumentar la biodiversidad del parque de Cristina Enea y 71.397 euros para la reconversión de zonas muertas o abandonadas en áreas de socialización vecinal intergeneracional.

Gros, Ulia y Ategorrieta

De los 1,9 millones de que dispondrán, 316.000 euros se reservan para cambiar de acera el bidegorri del Kursaal y que conecte con el del Boulevard, 40.000 euros a reforzar el alumbrado del paseo de Zurriola -compromiso adoptado tras los sucesos de Semana Grande para mejorar la seguridad de la zona- y 100.000 euros a instalar una pista deportiva en Rodil. El hogar del jubilado se trasladará a unos locales de la calle Oiar-tzun y la ordenación de Sagüés contará con una partida plurianual de 500.000 euros en 2019 y 1 millón en 2020. Urbanizar y cubrir la plaza Zuberoa supondrá un desembolso de 942.739 euros.

Intxaurrondo

Para este barrio hay una provisión de fondos de 5,1 millones, de los 3,5 serán para la construcción de 55 alojamientos para mayores en alquiler, un proyecto que ha estado parado por culpa de los sobrecostes. También se contemplan actuaciones de asfaltado del tramo de muro en Los Luises (65.000 euros), mejoras en la casa de cultura Larrotxene (500.000 euros), la compra de un local para la asociación de jubilados de Intxaurrondo Sur (472.459 euros), el cubrimiento de parte del patio de la ikastola Intxaurrondo (290.000 euros), la reparación de aceras (20.000 euros) y la renovación del suelo sintético de la pista polideportiva del polideportivo de Mons (108.900 euros), entre otros. Al estar Intxaurrondo en el distrito Este, puede que se realice alguna inversión más si la Junta del Distrito así lo decide.

Loiola y Riberas

Los 2,5 millones de euros que recaerán en estos dos barrios servirán fundamentalmente para el nuevo puente de Astiñene (1 millón en 2019 más 750.000 euros en 2020) y para la boulevarización de la Travesía de Loiola (1 millón en 2019 y 5 millones en 2020). Asimismo, se renovará el suelo de la plaza Santiago (50.000 euros) y se hará la nueva sede de la haurreskola de Riberas de Loiola (503.965 euros), que se pondrá en marcha en 2020.

Martutene y Txomin

El montante total que caerá en los barrios del sureste (22,7 millones) se debe sobre todo al desarrollo de Txomin. La concesión urbanística requerirá de 3,3 millones y la construcción de 162 VPO de alquiler, de 17,1 millones. Además, se gastarán 200.000 euros en derribos en Martutene, 427.349 euros en el parque fluvial de Txomin, 1 millón en la futura plaza Arteleku, 227.840 euros en el puente de Espartxo y otros 372.000 euros como aportación a URA para seguir con la segunda fase de las obras de ensanchamiento del cauce del Urumea para evitar inundaciones.

Morlans

La culminación de la fase I del desarrollo urbanístico del barrio, con la construcción de 70 alojamientos dotacionales, se comerá 8,1 millones hasta 2022 y ya para el próximo curso hay reservada una partida de 75.000 euros del total de 391.227 euros incluidos en los Presupuestos para Morlans. La iluminación de la sede de la Guardia Municipal (14.227 euros), la redistribución y formulación de los patios de la ikastola Amara Berri Morlans desde la perspectiva de género (290.000 euros) y el acondicionamiento de Arbaizenea (12.000 euros) son otras de las inversiones previstas.

Zubieta

El caso de Zubieta es similar al de Txomin. De los 7,1 millones que se reservan para este pequeño barrio, la gran mayoría es para la urbanización del polígono empresarial de Eskuzaitzeta, operación que cuenta con una partida plurianual de 4,2 millones en 2019, 8,4 millones en 2020 y 2,4 millones en 2021. El resto del dinero se destinará a equipamientos deportivos. Así, la construcción de un campo de hockey municipal dispone de 2,4 millones el próximo año y 386.718 el siguiente, mientras que las mejoras a implementar en el Hipódromo tendrán un coste de 410.000 euros.

Otros proyectos de la ciudad

En los 71 millones que se repartirán los barrios no se incluyen aquellas actuaciones que afectan a varias zonas o los llamados proyectos de ciudad. Por ejemplo, en el Presupuesto de 2019 habrá 300.000 euros para obras de mejora en las cabinas colectivas de las tres playas y otros 300.000 euros para impermeabilizar las de Ondarreta y La Concha. Existen además otras inversiones que se ejecutarán en distintos puntos de la ciudad, pero que no se detallan en el Presupuesto, como por ejemplo el asfaltado, aparcabicis, semáforos acústicos, y otras, que no se pueden asignar a un barrio en concreto.