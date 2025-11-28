Los barrios de Donostia dan la bienvenida a la Navidad

En la iluminación de la avenida de la Libertad se estrenó un nuevo elemento colgante en forma de estrella.

Iñaki Gabilondo ha iluminado la Navidad este viernes por la noche en la ciudad. Cuando el periodista donostiarra ha pulsado en Alderdi Eder el botón del encendido navideño, no solo se han alumbrado los adornos situados en el Centro y la Parte Vieja, lo han hecho también todas y cada una de las luces led que Fomento de San Sebastián ha repartido, en mayor o menor medida, por los barrios donostiarras. De Igeldo a Altza y de la Parte Vieja a Martutene cerca de 600 elementos luminosos decorarán más de un centenar de calles donostiarras hasta el próximo 6 de enero.

En total, 169 arcos, 181 motivos luminosos en farolas, 227 árboles decorados y cinco elementos de suelo darán forma a una iluminación elegante que combina diseño y eficiencia energética. El inicio de la campaña de Navidad de ayer también supuso la apertura del mercado situado entre el paseo de Francia y la plaza Ramón Labayen, con 71 casetas que tendrán un horario de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y el estreno de una pista de hielo cubierta que se abrirá hoy a las 11 horas frente a la Estación del Norte.

Árbol de Navidad Del sábado al domingo de madrugada se instalará en Alderdi Eder el pino navideño que tendrá una altura de 18 metros y un diámetro de 7

Para que la decoración de Navidad sea completa en la ciudad solo restará que se instalé el gran árbol navideño que se volverá a situar en los jardines de Alderdi Eder. Este elemento tan característico de las fechas navideñas se colocará esta próxima madrugada, una vez que durante el día de hoy se haya recogido todo el material utilizado en la zona de la bahía para el inicio de la campaña. El pino tendrá una estructura con forma cónica fabricada con perfiles de aluminio de 18 metros de altura y 7,2 metros de diámetro en su base.

Novedades en la Avenida

Entre los barrios donostiarras es el Centro en el que más iluminación ha situado el Ayuntamiento con 38 adornos navideños que van desde las fachadas leds, como las del Ayuntamiento, teatro Victoria Eugenia y hotel María Cristina, a arcos, el bosque animado con árboles iluminados en Alderdi Eder o elementos de suelo como hay en la entrada al mercado navideño. La calle San Marcial, por su parte, estrenará arcos con motivos diferentes, mientras que la avenida de la Libertad incluirá un nuevo elemento colgante en forma de estrella.

Pista de hielo La gran novedad de la campaña navideña es la pista de hielo que se abre este sábado a las 11.00 frente a la entrada a la estación del Norte

Tras el Centro, son Amara y Riberas de Loiola los barrios con más elementos decorativos con 15 adornos situados desde la plaza Easo, con un paraguas led, a la calle Gregorio Ordóñez, con farolas decoradas. En la Parte Vieja se han estrenado este año 14 arcos led con un nuevo motivo navideño unificado.

En Altza hay 12 adornos, entre los que destaca el letrero led de la antigua casa consistorial, y en Gros se han colocado 11 elementos, entre los que sobresale la bola de Navidad de 12 metros del paseo Zurriola que volverá a ser uno de los iconos más fotografiados de la ciudad, con espectáculos de luz y sonido en horario de 17.45 a 23.00 horas.

Por su parte, en el Antiguo se han colocado 9 adornos, en Intxaurrondo 6, en Egia y Bidebieta 4, en Añorga 3, en Loiola y Txomin Enea 2 y uno en Martutene, Herrera, Igeldo y Aiete.

