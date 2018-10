«El barrio ya no es el que era» El Koisi Hostel abrió sus puertas a finales de 2016 y, según los vecinos, eso ha generado un mayor flujo de gente, ruido y coches. Vecinos del paseo de Hériz se quejan del ruido que se crea en torno al hostel abierto en esta calle | Denuncian las molestias generadas por el uso de la terraza del negocio y el establecimiento asegura que se afana en respetar al vecindario DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Lunes, 8 octubre 2018, 16:01

Los vecinos del paseo de Hériz sienten que su barrio ya no volverá a ser el que era. La apertura a finales de 2016 del hostel Koisi, ubicado en el número 38 de esta calle, ha hecho que los habitantes del entorno hayan tenido que acostumbrarse a compartir espacios comunes con los turistas que se alojan en este establecimiento, que ocupa el lugar de lo que antes era un convento de monjas. Ahora conviven con ruidos de maletas y voces a distintas horas, falta de aparcamiento... Aunque es una zona donde también hay apartamentos vacacionales, achacan la mayor parte de los problemas a este establecimiento al que denuncian por «no velar por la tranquilidad» y por utilizar su terraza como bar, con el consiguiente problema de mayor contaminación acústica.

Desde la dirección del hostel, por su parte, aseguran que cumplen con toda la normativa para ejercer su actividad legalmente y que ponen todos los medios a su alcance para llevarla a cabo con el menor perjuicio posible para el vecindario, aunque reconocen no poder hacer nada ante el ruido que se haga en la calle. Asimismo recuerdan que la terraza ya está cerrada, por orden del departamento municipal de Urbanismo, si bien apuntan que es de su propiedad y que el Ayuntamiento les ha reconocido que tienen derecho a darle uso, aunque está por ver de qué tipo.

Los problemas de los que se queja parte del vecindario se empezaron a registrar el año pasado, cuando el incremento de turistas se dejaba notar en la calle. «Era el caso de jóvenes que llegaban tarde y bebidos, armando escandalera», señalan como ejemplo. «El barrio ya no es el que era. Antes aquí podíamos dormir con las ventanas abiertas y ahora no podemos descansar», indican.

Pero el mayor quebradero de cabeza se lo ha generado la actividad desarrollada en la terraza de la primera planta del hostel, a la que se le ha dado, hasta este pasado verano, un uso como bar. «En ese lugar se concentraba mucha gente y el ruido llegaba hasta nuestras casas», apuntan. Como consecuencia explican que se vieron en la obligación de llamar a la Guardia Municipal, la cual atestiguó en junio y julio de 2017, así como en junio de este 2018, que se sobrepasó el volumen de ruido permitido por las ordenanzas municipales.

«Antes aquí se podía dormir con la ventana abierta, ahora no podemos descansar»

«Está claro que hay gente que nunca va a aceptar que aquí haya un hostel»

Desde Koisi Hostel reconocen los hechos, a partir de los cuales, aseguran, decidieron establecer un límite para el uso de este espacio a las 21.00 horas, cosa que los vecinos niegan que haya ocurrido. Desde el establecimiento también dicen tener personal encargado de evitar que aquellos huéspedes que llegan más tarde de esa hora no hagan ruido al entrar o bajarse de los taxis que les trasladan. Además, añaden, instalaron un cerramiento de cristal para evitar que saliera tanto ruido.

La medida tampoco resultó satisfactoria para los habitantes de la calle afectados y por ello interpusieron nuevas denuncias ante el Ayuntamiento, no solo por el ruido, sino también por el uso de la cristalera, sosteniendo que no cumplía con la legalidad. El resultado fue la orden, por parte del consistorio, de retirar el cerramiento y cesar la actividad en la terraza hasta nueva orden.

«Nosotros estamos cumpliendo con todos los requerimientos. Nuestro interés es llevarnos bien con el vecindario, esta situación no nos gusta nada. Pero está claro que hay vecinos que nunca van a aceptar que aquí haya un hostel», apuntan desde la dirección del establecimiento. En cualquier caso indican que están en conversaciones con el Ayuntamiento para poder aclarar qué uso darle a la terraza. «Porque uso le podemos dar, obviamente cumpliendo con la legalidad. Pero hasta que no sepamos cuál no la vamos a reabrir». Algo que los vecinos no quieren que ocurra. Por ello pretenden seguir dando la batalla hasta que el Ayuntamiento les dé la razón. «La crispación ha llegado a un punto desproporcionado», indican desde el hostel.

Piden quitar los carteles

Así las cosas, el problema parece que seguirá enquistado y que la solución llegará por la vía administrativa. No obstante, no es el único frente abierto. Durante los últimos meses varios vecinos han colgado carteles de ventanas, balcones y terrazas en los que se pide, en varios idiomas, que se respete el silencio. Los servicios jurídicos de Koisi Hostel han emprendido acciones para conseguir que las pancartas desaparezcan. «Esos carteles a nuestros clientes les generan una mala sensación. Además, la ordenanza de civismo lo prohíbe», explican.

Los vecinos, por su parte, aseguran que la colocación de estas pancartas «responde a un contexto determinado y debe interpretarse como parte de nuestro derecho a la libertad de expresión y de crítica». Asimismo, critican que desde el establecimiento «intenten amedrentarnos con este tipo de denuncias».