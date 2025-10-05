Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo de trabajadores del nuevo bar Txomin con invitados al acto de apertura. FOTOS BORJA LUNA

San Sebastián

El bar Txomin abre en Txomin Enea

El nuevo establecimiento hostelero del barrio fue inaugurado con una fiesta, buenos pintxos y un grupo de música

Joti Díaz

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:19

El barrio de Txomin Enea, zona residencial que todavía no ha completado su desarrollo urbanístico completo a la espera del traslado de la cárcel de Martutene a Zubieta, se ha convertido en una de las zonas más modernas de la ciudad.

Cuenta con diferentes servicios y por supuesto locales de hostelería y ocio. Uno de ellos, el Txomin, inauguró sus instalaciones en la plaza Andereñoak, con salida también a la calle Felisa Martín Bravo. Los hermanos Mijai y Marius, de origen rumano y Ana María, con la colaboración de Mauricio José de Giovani, gestionan este establecimiento y otros dos ubicados en Astigarraga y Tolosa. Jóvenes emprendedores, que quieren triunfar en el mundo de la hostelería.

El nuevo Txomin, cuenta con dos terrazas y un total de 17 mesas. La propuesta gastronómica se centra en pintxos fríos y calientes, además de platos, tortillas de patatas, buena carne y una pequeña carta, siempre buscando el producto local y la máxima calidad.

En la inauguración de local estuvieron presentes los concejales del Ayuntamiento donostiarra, Iñaki Gabarain con su esposa Rebeca Calzada y sus hijos Lucas y Lia y el también concejal, Carlos García. Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival que la próxima semana se presenta, con numerosos eventos y profesionales de alto nivel. Le acompañaba su marido Borja Luna, responsable de fotografía y realizador de El Diario Vasco. Nuria Vegas, directora gerente del Centro Comercial Garbera, con su marido Juan Francisco Niño, de la empresa Ronico. Aimar Martínez, de Amani Asesores.

Colaboró en el festejo el cocinero Asier Abal, de la firma Txogitxu, la carne de Imanol Jaka. Javier García de cervezas Moritz. Joaquín Pollos, veterano hostelero, ya jubilado hace años y que gestionó el bar restaurante La Cepa. El albañil Óscar Mena. La abogada Naiara Bravo. Isidro Larrañaga, profesor de acordeón y miembro del grupo Dixi band, que amenizó con su grupo y buen música la fiesta.

También se animaron a participar en la fiesta jóvenes periodistas del DV: Rosa Hidalgo, del departamento de Moda; Iker Elduayen de Cultura; Marcela Salazar de la web diariovasco.com y Xabier Manzanares de Deportes.

