Baños cerrados por escalón en el Muelle JOSÉ USOZ Jueves, 28 febrero 2019, 08:30

El edificio está recién inaugurado pero alguien se olvidó de que los baños no pueden tener un escalón. Se trata del edificio del portaaviones del Muelle, que no puede abrir sus evacuatorios porque no se ha pensado en quienes usan silla de ruedas, a pesar de la señal dibujada a la entrada. ::