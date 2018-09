Un baño de historia al 'ecce homo' donostiarra

Poco ha durado el 'ecce homo' donostiarra. El atentado artístico cometido por los obreros que rehabilitaron las farolas del puente de Santa Catalina quedará pronto borrado y los escudos volverán a lucir sus colores originales. Lucía Fermín, licenciada en Bellas Artes especializada en pintura, y la historiadora Rosa Ayerbe han trabajado codo con codo para devolver la dignidad a estos elementos con un brochazo de historia.

Fermín, que también es profesora de arte, lleva ocho días sobre el terreno, con jornadas de entre seis y siete horas. Confiesa que está siendo un encargo «duro» -aunque «bonito»-, con el sol castigando de frente y el ruido del tráfico, en un espacio «incómodo» para manejarse con los pinceles. El Ayuntamiento le ha colocado un vallado alrededor para que pueda trabajar con mayor tranquilidad y privacidad. Admite que al principio le costó concentrarse porque, al ser esta una intervención que ha generado debate y polémica, no faltan los paseantes que se detienen a contemplar las evoluciones de la artista.

La cifra 3 versiones del escudo de Gipuzkoa, que corresponden a diferentes épocas, decorarán las farolas del puente de Santa Catalina.

Pero al comprobar que sus reacciones y comentarios eran «positivos», se ha sacudido la presión de los primeros momentos. De hecho, son muchos los que le preguntan por el origen del escudo, el significado de los árboles y los cañones, el nombre del rey que lo preside. «Para mí ha sido una grata sorpresa el interés que ha despertado. La gente quiere saber», asegura. Una mujer mayor le comentó que los escudos ya repintados le recordaban a los que había cuando era pequeña, lo que emocionó a la artista donostiarra.

Con gafas oscuras y Vivaldi o ambient electrónico en los auriculares, según la hora del día, Lucía Fermín aplica los colores que previamente ha mezclado y preparado en su taller, «con buena luz». Se ha decantado por los esmaltes más que por la pintura, ya que «aguantan mejor» las condiciones exteriores, que en este punto son extremas.

Ayer dedicaba mimos a la tercera de las cuatro farolas del puente, si bien todavía no hay ninguna terminada. Además de los últimos retoques, faltan los detalles en oro y plata, cremas que ha traído de París y con las que confía en prevenir los efectos de la oxidación. También ha utilizado pan de oro.

Su copiloto en esta misión es Rosa Ayerbe, profesora de historia de la UPV y premio nacional de heráldica en 2008 por, precisamente, un estudio histórico sobre el escudo y blasón de Gipuzkoa. Con este currículo, parece la persona idónea para el trabajo y sus recomendaciones están siendo aplicadas.

El actual se adoptó en 1979

Un argumento convenció a los rectores municipales: dado que el escudo que está en el puente no es el actual -que data de 1979-, ¿por qué no pintar tres versiones distintas para reflejar su evolución a lo largo del tiempo? «De esta manera, la gente puede conocer la historia según cruza de una orilla a otra», subraya, no sin antes matizar que, por muy reconocible que sea para los guipuzcoanos, el diseño actual del escudo no es fruto de un estudio heráldico porque al territorio le debería corresponder el color rojo.

Pese a que los elementos se repiten en las tres versiones pintadas -el rey (identificado como Enrique IV), los cañones y los árboles, tejos según los Fueros de 1696-, los tonos del fondo cambian según se recoge en documentos oficiales de siglos pasados.

El delegado de Espacios Públicos, Alfonso Gurpegui, explica que el acometido por ambas mujeres es un «trabajo fino» que permitirá «poner en valor» la belleza e historia del puente de Santa Catalina. El edil del PSE recordó que los escudos seleccionados por Ayerbe y pintados por Fermín «serán los que perduren para futuras actuaciones de mantenimiento».

El PP ha registrado por su parte una interpelación a Eneko Goia para que en las próximas comisiones de Pleno el alcalde ofrezca explicaciones sobre lo ocurrido con los escudos del puente -elemento protegido en el catálogo municipal-, cuál es el coste de esta tercera intervención y si se va a abrir algún tipo de expediente a la empresa responsable de los dos primeros pintados. «La desidia del gobierno municipal en este caso explica otras muchas situaciones que se dan cada día en relación a la protección del patrimonio urbanístico», lamenta la portavoz Miren Albistur, quien califica los hechos de «ultraje y acto de nulo respeto a la simbología y la historia».