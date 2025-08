Las «bañeras de hidromasaje» que decoran el centro de San Sebastián

I.G. San Sebastián Viernes, 1 de agosto 2025, 06:45 Comenta Compartir

La calle Easo de San Sebastián busca una nueva identidad. Y es que tras siete años sumida en obras, esta vía céntrica de Donostia ha recuperado su carácter peatonal con seis nuevas terrazas y un mobiliario urbano renovado. Eso sí, algunos de los cambios han sido recibidos con disparidad de opiniones por los vecinos, caso de los nuevos bancos-jardinera diseñados por Barru Arquitectura. Y es que estos «elementos de una pieza, de hormigón de color beige, para huir del gris del asfalto y acercarnos a la arenisca de los edificios» han generado no pocos comentarios durante los primeros días.

Es el caso de un viandante que optó por tomarse un pequeño respiro en un banco próximo al bar Lobo, en pleno centro de San Sebastián. La particular forma del banco no pasó desapercibida y en un primer momento no dudaba incluso en describirlos como «bañeras de hidromasaje». La opinión de otra turista no distaba mucho, y se mantenía en la misma línea. «¿Por qué hay dos lados para sentarse?», se preguntaba sin saber a ciencia cierta que el conjunto de los bancos aún estaba pendiente de completarse.

Sea como fuere, en las primeras horas algunos donostiarras y turistas que caminaban por la calle Easo se encontraban un tanto desconcertados. «¿Dónde tenemos que sentarnos? Pues aquí: En la bañera o en el banco», añadía una mujer. Sin embargo, un turista extranjero no veía inconveniente alguno en el nuevo diseño de los bancos, aún por terminar, y lanzaba un mensaje para la reflexión: «Parece que es más un cómodo respaldo de madera. Si tiramos de la lógica, parece que del otro lado es un poco peligroso porque está expuesto a los vehículos de la carretera».

La misma duda compartían otros paseantes, a quienes la ubicación del asiento no convencía del todo. Así lo aseguraba María Kalas, propietaria del comercio María Kalas Regalos: «A mí me ha dicho alguien: 'Jolín, eso está muy en el borde de la carretera'. Y le digo: 'Pero es que ese borde no es para sentarse'».

Lo cierto es que durante las primeras horas, pocos vecinos de San Sebastián conocían que el hueco más próximo a la carretera está reservado para colocar plantas que den ese tono verde que le falta a la zona. Eso sí, algunos añadían alguna condición para aprobar su nuevo diseño: «Con tal de que no nos molesten en el cuello o que las pongan muy largas y yo me siente… A lo mejor la hormiga se me salta y viene a mí».