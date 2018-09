El Ayuntamiento limitará la transformación de edificios residenciales enteros en hoteles Una de las habitaciones del hotel Room Mate Gorka. / SARA SANTOS Estos cambios de uso del suelo necesitarán de la aprobación de un plan especial que sea aprobado por el Pleno para poder tramitarse En octubre está prevista la aprobación inicial de las nuevas normas generales del Plan General AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 1 septiembre 2018, 08:42

Antes de la crisis económica e inmobiliaria el problema era el contrario: cómo frenar el apetito residencial que alcanzaba al suelo terciario. Hoy en día la ciudad asiste a la situación contraria: el boom hotelero corre el riesgo de despoblar de residentes numerosas parcelas del centro de la ciudad y el Ayuntamiento se pertrecha de una nueva normativa para que el fenómeno no se salga de madre. El consistorio aprobará, de forma inicial en un par de meses y de forma definitiva en la próxima primavera, las nuevas normas generales del Plan General de Ordenación Urbana que van a poner trabas a la transformación de suelo residencial en terciario, según explicó el primer teniente de alcalde, Ernesto Gasco (PSE).

La expansión turística y hotelera llevó al gobierno municipal a una reflexión que derivó en un consenso para endurecer las posibilidades de transformar portales enteros de viviendas en alojamientos para visitantes. En el fondo subyace el objetivo de que el centro de la ciudad se mantenga como un ámbito esencialmente residencial y no se despueble de vecinos por la presión inmobiliaria que ejerce el turismo.

La crisis económica e inmobiliaria que se inició en 2008 cambió las tornas. Hasta entonces el objetivo era vender viviendas como fuese, incluso transformar suelos terciarios en residencial. La etapa anterior de crecimiento económico aumentó la demanda residencial hasta el punto que no había forma de satisfacerla, sobre todo en ciudades como San Sebastián con suelo muy escaso. La presión de la demanda llevo al Ayuntamiento a flexibilizar su normativa para agilizar la transformación de locales comerciales en planta baja en viviendas. El parón económico posterior modificó la situación hasta tal punto que no había forma de adjudicar un piso. La explosión de visitantes que vive hoy en día la ciudad por una conjunción de motivos -fin de la crisis, ocaso del terrorismo, capitalidad cultural europea 2016, recuperación del prestigio como destino turístico de calidad- ha hecho que se multipliquen las rentabilidades de la inversión en alojamientos turísticos. Surgen hoteles como champiñones. Al Ayuntamiento no le preocupa que el globo pinche -los inversores sabrán dónde invierten su dinero y cómo lo recuperarán- pero sí que la expansión crezca sin límites y llegue a despoblar de residentes zonas céntricas de la ciudad.

Gasco: «Es necesario guardar un equilibrio entre usos residenciales y terciarios en el Centro»

Las nuevas normas del PGOU podrían entrar en vigor en primavera

En este sentido, en mayo ya declaró a la Parte Vieja como zona satuirada de actividades económicas, lo que impedirá conceder nuevas licencias que vayan haciendo retroceder la mancha de suelo residencial en favor de la hostelería.

En la actualidad se tramitan además varias modificaciones de las normas generales del PGOU que inciden en esta cuestión. Gasco explicó que el gobierno municipal PNV-PSE consensuó impulsar estos cambios para «impedir que nuevos edificios, sobre todo del Centro y de Gros, puedan cambiar su uso residencial para convertirse en hoteles». El temor es que el apetito inversor al calor del turismo haga «perder el equilibrio» entre usos residenciales y terciarios y los vecinos comiencen a ser casi una especie en extinción en algunas calles.

El actual planeamiento urbanístico, gestado antes de la crisis, no pone especiales trabas a dar un uso terciario a una parcela con calificación de suelo residencial. Simplemente, no se preveía que se pudiera generalizar esta situación urbanística. Las normas estaban más bien centradas en impedir que suelos terciarios se utilizaran como vivienda. Hoy el objetivo es «proteger los suelos residenciales para que sigan siendo utilizados por los vecinos para vivir», señaló el primer teniente de alcalde. En la nueva normativa estas transformaciones del uso del suelo tendrán que incluirse en un plan especial que deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, un trámite que hará que un inversor se lo piense antes de comprar un inmueble para destinarlo a hotel. Este cambio normativo podría ser aprobado inicialmente por el Pleno en octubre y será ratificado definitivamente a principios de 2019, con lo que la nueva norma-no afectará a las licencias en curso- entrará en vigor la próxima primavera.

Otra de las modificaciones que se introducirán es la posibilidad de que se puedan hacer viviendas en las plantas bajas de los edificios residenciales, hoy habitualmente destinadas a uso terciario/comercial.

Críticas de Irabazi

Tras conocerse la concesión de licencias para convertir la esquina de San Martín con Fuenterrabía en un nueva hotel, el grupo municipal de Irabazi criticó ayer al gobierno municipal por haber «perdido el control en materia de proliferación de hoteles». El concejal Loïc Alejandro afirmó que Donostia es la ciudad donde «más se ha incrementado» el precio del alquiler (20%) en todo el Estado. «La desaparición de viviendas está directamente vinculada a la subida del precio del alquiler». El edil lamentó la «barra libre» para los proyectos hoteleros que provocan que «decenas de viviendas salgan definitivamente del mercado del alquiler»