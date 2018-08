El Ayuntamiento rechaza la petición de Andoain para crear un nuevo deslinde Pide a la Diputación que desestime la pretensión de la villa de Buruntzaldea de hacerse con un terreno triangular de 11 hectáreas en el límite con Zubieta DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Jueves, 2 agosto 2018, 08:42

El Ayuntamiento de San Sebastián pedirá a la Diputación que no admita a trámite la solicitud del consistorio de Andoain de un nuevo deslinde entre ambas localidades. El terreno en disputa es un una parcela triangular de casi 11 hectáreas ubicado en Zubieta, zona donde los dos municipios limitan.

Andoain quiere que sea la institución foral la que intervenga y decida en esta cuestión y reconozca «de una forma clara, certera e inequívoca» que la finca en disputa, en el tramo de los mojones 2 al 6, es de su jurisdicción, en base a unas escrituras públicas de 1831 y un acuerdo de 1891. Además, apunta que la muga actual no respeta «de forma lógica» el curso de la regata de Abalotz.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento donostiarra, por su parte, rechazan los argumentos esgrimidos por la otra parte y defienden que los deslindes actuales están acordados por ambos municipios en 1939 y aprobados legalmente por el Instituto Geográfico Nacional. Por todo ello, el Pleno municipal de julio acordó pedir a la institución foral que inadmita esta petición.

La cuestión se suscitó en 2007 a raíz de un escrito presentado por el exconcejal del PNV de Andoain, Juan Mari Artola Lizarribar, en el que manifestaba, tal como recoge el informe del secretario y letrado municipal, José Maraña, «que el límite territorial que figura actualmente en los planos topográficos entre Andoain y Zubieta -perteneciente al Ayuntamiento de Donostia- no es el que antiguamente existía entre Sorabilla y Zubieta-San Sebastián», y que discurría precisamente por la regata de Abalotz.

El consistorio donostiarra mantiene que debe prevalecer el acuerdo bilateral adoptado en 1931

Andoain reclaman la validez de un acta de 1831 que sitúa el límite territorial en la regata de Abalotz

En este informe, que fue elevado a Pleno, se destaca precisamente que estos terrenos fueron adjudicados en propiedad a la comunidad de Zubieta «pero siempre dentro de la jurisdicción primero de Asteasu, luego de Soravilla y más tarde de Andoain», como reflejan unas escrituras públicas fechadas el 3 de marzo de 1831 y con las que se quiere demostrar que se confunden «los límites de una propiedad particular con los límites jurisdiccionales de los municipios».

El consistorio donostiarra, por su parte, defiende que aquel reparto de terrenos no tenía como finalidad «delimitar las líneas límite de los municipios afectados» y opina que debe prevalecer el acuerdo bilateral de deslinde, que fue adoptado el 21 de octubre de 1939 por parte del Instituto Geográfico Nacional. Asimismo, tampoco da por válida un acta de deslinde jurisdiccional levantada por el Ayuntamiento de Andoain y que la Diputación reconoce como «documento público válido de reconocimiento de límites jurisdiccionales». Los servicios jurídicos de la capital guipuzcoana consideran que no tiene validez «porque San Sebastián no compareció a dicho acto» y se llevó a cabo «unilateralmente». La institución foral tiene ahora la pelota en su tejado, aunque el asunto está lejos de resolverse ya que se podría elevar a instancias judiciales por la vía contencioso-administrativa.

Conversaciones infructuosas

En abril del año pasado la alcaldesa de Andoain mantuvo una reunión con el alcalde de Donostia en la que ésta planteó la reclamación sobre el límite con Zubieta. En julio se hizo llegar al consistorio donostiarra un total de 24 documentos para acreditar la tesis que defiende Andoain. Posteriormente, ambos ayuntamientos han intercambiado diversos escritos al respecto pero no han llegado a ningún acuerdo.

El tramo de la línea en desacuerdo, apuntan los servicios jurídicos, esta comprendido entre los mojones 2 y 6 y coinciden erróneamente, según el Ayuntamiento de Andoain, con los lindes de una finca privada que «ni tan siquiera en 1939 pertenecía a la Comunidad de Zubieta», sino que pertenecía a los montes Learberro de Sorabilla, hoy barrio de Andoain.

En este sentido, el consistorio andoaindarra destaca que «lo razonable es lo que marca el deslinde histórico acreditado» y que queda definido por el eje de la regata Abalotz. Asegura además que la delineación del acta de 1939 está diseñada «artificialmente» y que «incurre en el mismo error que el Ayuntamiento de San Sebastián pretendía cometer en 1889, esto es, tomar mojone ya establecidos de finca particular conocida como Guerecita, como propios de línea término».

El consistorio andoaindarra concluye que, «a forma lógica, equilibrada, racional, no absurda topográficamente, según todos los contrastes que ha hecho el que suscribe -el secretario del Ayuntamiento- con diversos topógrafos, es la divisoria de las aguas».