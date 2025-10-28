Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Coger un taxi en Donostia el año que viene será un 2,4% más caro. Félix Morquecho

El Ayuntamiento de San Sebastián aprueba una subida del taxi del 2,4% frente al 4% solicitado por el sector

Todos los municipios de la Zona de Régimen Especial de Donostialdea tendrán las mismas tarifas en 2026

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 00:08

El Ayuntamiento aprobará hoy en la Junta de Gobierno las tarifas del taxi para el año que viene. El gobierno municipal estimará parcialmente la solicitud ... hecha por el sector que abogaba por un incremento del 4% y dejará la subida en un 2,4% para todos los conceptos de todas las tarifas, lo que supondrá que la carrera mínima por la noche de los fines de semana llegará a 7,44 euros y que entre semana en horario diurno se quedará en 6,41 euros.

