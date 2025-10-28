El Ayuntamiento de San Sebastián aprueba una subida del taxi del 2,4% frente al 4% solicitado por el sector

El Ayuntamiento aprobará hoy en la Junta de Gobierno las tarifas del taxi para el año que viene. El gobierno municipal estimará parcialmente la solicitud ... hecha por el sector que abogaba por un incremento del 4% y dejará la subida en un 2,4% para todos los conceptos de todas las tarifas, lo que supondrá que la carrera mínima por la noche de los fines de semana llegará a 7,44 euros y que entre semana en horario diurno se quedará en 6,41 euros.

Las asociaciones del sector del taxi propusieron para 2026 un incremento del 4%. Esta propuesta fue remitida a distintas asociaciones de consumidores y usuarios que, según indica el dictamen que hoy se aprobará en el Ayuntamiento, no presentaron alegaciones.

La novedad este año es que ya está en funcionamiento la Zona de Régimen Especial de Donostialdea en la que once municipios acuerdan que los taxis de los otros municipios puedan prestar sus servicios en la localidad en determinados días y horas del calendario. Esto significa que además de los 308 taxis de Donostia pueden trabajar 118 vehículos más de los municipios de alrededor. La orden foral que regula este servicio establece que en todos los municipios de la zona de régimen especial se aplicará la misma tarifa en función del servicio, con lo que las nuevas tarifas se deberán aprobar también en los otros diez ayuntamientos de la comarca.

El incremento de las tarifas ha oscilado mucho en los últimos años. Para 2025 se incrementaron en un 5%, en 2024 se produjo una congelación de precios en plena polémica sobre los problemas que tenían los donostiarras para coger el taxi, y en 2023 el incremento fue del 10,5%.

El dictamen que hoy se aprobará en Junta de Gobierno explica que «de acuerdo con el informe técnico de Movilidad, de 15 de octubre de 2025, analizada la solicitud (del sector del taxi), se propone una subida de tarifas proporcional en todos sus conceptos e igual al resultado obtenido del análisis y cálculo desindexado de la evolución de los costes de explotación del servicio de taxi correspondiente a un año, desde el periodo considerado en la última subida, que resulta un 2,4%».

Esta subida aplicada a las actuales tarifas del taxi en San Sebastián supone que en jornada laborable la tarifa mínima –1,5 kilómetros de recorrido o 5 minutos de espera– entre las 07.00 y las 22.00 horas será de 6,41 euros (frente a los 6,26 euros de este año). El kilómetro recorrido pasará de 0,88 a 0,90 euros y la hora de espera alcanzará los 26,15 euros cuando ahora es de 25,54.

La tarifa 2 se aplica los sábados, domingos y días declarados festivos en la normativa autonómica y local, los laborables de Semana Grande, el 24 y 31 de diciembre, así como el tramo nocturno (de 22.00 a 07.00 h) de los días entre semana. Los nuevos precios para 2026 de esta tarifa serán de 7,43 euros la carrera mínima (ahora 7,26), 1,39 euros el kilómetro recorrido (ahora 1,36) y 34,87 euros la hora de espera (que este año es de 34,05).

Tarifa 5 La tarifa mínima las noches de fin de semana será de 7,44 euros y el kilómetro recorrido, 1,44

Tarifa 1 La tarifa diurna mínima entre semana será de 6,41 euros y 0,9 euros el kilómetro recorrido

Finalmente, los cambios afectan también a la tarifa 5, que es la que se aplica entre las 22.00h de los viernes, sábados y vísperas de festivos y las 07.00 horas de los sábados, domingos y festivos correspondientes. En este tramo horario, el más caro de todos, las tarifas del año que viene quedan en una carrera mínima de 7,44 (ahora 7,27 euros), el kilómetro recorrido costará 1,44 (este año es de 1,41 euros) y la hora de espera subirá hasta los 36,09 euros (cuando ahora es de 35,25).

El Ayuntamiento remitirá este acuerdo sobre el incremento de tarifas del servicio de taxi a la Comisión de Precios de Euskadi para recibir la autorización definitiva.