El Ayuntamiento recibe una puntuación de seis sobre diez en transparencia La oposición lleva tiempo reclamando «mayor transparencia». / USOZ Albistur (PP) informa que, según la plataforma Dyntra, el consistorio ha perdido 30 puntos en lo que va de legislatura, cuando se aspira al 100% DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Sábado, 4 agosto 2018, 09:15

Si a día de hoy el Ayuntamiento de San Sebastián se sometiese a un examen para evaluar su transparencia, sacaría un seis sobre diez. Un sencillo aprobado según la plataforma Dyntra, uno de los indicadores más utilizados para medir la gestión de los gobiernos en relación a su apertura hacia la ciudadanía.

Según recoge en su página web (www.dyntra.org) el consistorio ha pasado de sacar una puntuación del 90,2% en 2015 a quedarse 30 puntos por debajo -60,3%- a julio de este año. Esta puntuación coloca al consistorio en el puesto número 61 de 458 ayuntamientos analizados.

Transparencia municipal Puntuación media 67,74% Se falla en no mostrar documentación de cargos electos como declaraciones de la renta o gastos de viaje. Participación ciudadana Puntuación media 66,67% Se falla en no se publica información relativa a la rendición de cuentas del cumplimiento de compromisos electorales. Situación económico-financiera Puntuación media 29,63% Se falla en falta información sobre los gastos, ingresos y deudas municipales. Se echan en falta indicadores sobre gasto o inversión por habitante.

El propio gobierno local, en su programa de gobierno, aspiraba a conseguir un 100% en este informe de transparencia, dentro de su estrategia de impulso al denominado gobierno abierto. Pero lo cierto es que todavía queda camino por recorrer.

«Los datos demuestran que la transparencia de la que presume el gobierno local no es tal», destaca la portavoz del PP, Miren Albistur. La edil asegura que no le sorprenden estos datos «porque si a los propios grupos municipales nos cuesta conseguir información, no me extraña que a la ciudadanía también le pase».

El análisis llevado a cabo por Dyntra, que se aplica de la misma manera a diferentes administraciones públicas, se lleva a cabo en base a seis apartados diferentes que, a su vez, tienen en cuenta varios indicadores. En el caso de San Sebastián solo se cumple con 96 de los 159 indicadores publicados.

Uno de los apartados es el que valora la transparencia municipal, donde el Ayuntamiento saca un 67,74% de puntuación. Alcanza esa nota por no mostrar abiertamente documentos sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento. Por ejemplo, la declaración de la renta del alcalde o los concejales, o por no publicar los gastos de viaje originados por estos. Mejor valoración recibe en lo que se refiere a la información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento, aunque requiere que se hagan públicas las asignaciones anuales a los grupos políticos municipales.

En el apartado de 'participación y colaboración ciudadana' la nota es de un 66,67%. Se valora de forma sobresaliente la información y atención al ciudadano pero se le da un aprobado raspado en materia del «grado de compromiso para con la ciudadanía». En este sentido, Dyntra echa en falta la publicación de información «relativa a la rendición de cuentas a través de alguna herramienta, o visor, que permita a los ciudadanos conocer el grado de cumplimiento de los compromisos electorales y/o de gobierno durante la legislatura».

Suspenso en lo económico

El apartado donde el gobierno municipal suspende rotundamente es en el de la transparencia económico-financiera. Aquí saca una puntuación de 29,63% de media, aunque tiene dos indicadores en los que recibe un 0: la transparencia en los gastos e ingresos municipales y la transparencia en las deudas municipales. En este sentido, critica que no haya opción de ver indicadores sobre ingresos fiscales por habitante, gasto por habitante o inversión por habitante. «El gobierno da datos de trazo grueso pero no baja al detalle de los mismos. Si se preguntan claro que se pueden conocer, pero la ciudadanía debe tener acceso a los mismos y saber en qué se gasta su dinero», apunta Albistur.

El único 10 que saca el Ayuntamiento es en materia de Open Data. La nueva web 'Donostia Data', estrenada el año pasado, con información abierta de la ciudad cumple con todos los requisitos exigidos para darle un sobresaliente en transparencia.