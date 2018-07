San Sebastián pide a los turistas que «disfruten» con «respeto» Archivo Goia cree que los ataques al turismo «tienen un componente destructivo que es irresponsable, y es algo que no representa a esta ciudad» AGENCIAS Martes, 17 julio 2018, 14:36

El Ayuntamiento de San Sebastián y la Sociedad Donostia Turismo & Convention Bureau han puesto en marcha la campaña 'Love San Sebastian. Live Donostia', dirigida a visitantes que llegarán a la ciudad durante el verano y que aboga por un turismo «respetuoso con la ciudad y sus habitantes».

El alcalde, Eneko Goia, y el concejal de Impulso Económico, Comercio y Turismo, Ernesto Gasco, han sido los encargados de detallar el contenido de esta campaña, acompañados por el presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Mikel Ubarrechena, el coordinador de Hoteles de Gipuzkoa, Paul Liceaga, y la gerente de San Sebastian Shops Donostia, Lourdes Lázaro, y el director de San Sebastian Turismo, Manu Narváez.

La campaña se visualizará en las calles de la capital guipuzcoana durante los meses de mayor afluencia de visitantes, pero, según ha incidido Goia, «nace con la vocación de ser un mensaje duradero de la ciudad dirigido a las personas que elijan Donostia para sus vacaciones».

Desarrollada en euskera, castellano, inglés y francés, cuenta además con el respaldo de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, la Asociación de Hoteles de Gipuzkoa, y San Sebastián Shopss. Todos ellos colaborarán en la difusión de los mensajes a sus asociados y consejos entre sus clientes.

La campaña tiene como eje principal el slogan de 'Love San Sebastian. Live Donostia', un mensaje que emplaza al visitante a «amar la ciudad y a vivirla en todas sus posibilidades». Junto a ello, se despliegan diez consejos complementarios que hacen hincapié en «una forma de conocer y disfrutar la ciudad de una forma respetuosa con sus vecinos»: desde la necesidad de cuidar la limpieza de los espacios públicos, respetar el descanso nocturno, disfrutar de las playas, utilizar el transporte público, apoyar el comercio local, el cuidado de los vecinos de apartamento, la forma de comer pintxos o adentrarse en los aspectos más característicos de la cultura propia, como conocer el euskera.

Los mensajes de esta iniciativa, desarrollada de forma conjunta por el Ayuntamiento y Donostia Turismo, tienen como base los principios contenidos por el Plan Director de Turismo de la ciudad, que aboga por «profundizar en un destino de calidad por encima del turismo masivo, que ponga en valor la peculiaridad y las características de una ciudad con identidad propia, y que pone el foco en un tipo de visitante que prima el turismo gastronómico o cultural por encima de otras consideraciones».

El regidor donostiarra ha remarcado que esta campaña «pone el acento en trasladar a quien nos visita que llega a una ciudad donde la gente sigue haciendo su vida y, por tanto, es necesario que su estancia aquí sea respetuosa con las costumbres de quienes viven aquí».

«Todas las personas que nos visitan son bienvenidas y esta ciudad las acoge con los brazos abiertos, por eso, les pedimos que vivan y disfruten de la ciudad, pero que tengan en cuenta que su estancia puede alterar la vida de quienes viven aquí a diario. Es un mensaje de atención para gozar de las muchas posibilidades que ofrece Donostia, pero, a poder ser, de una manera conscientemente cuidada», ha señalado.

Ataques

Preguntado por si teme que la campaña de ataque al turismo que se desarrolló durante el pasado verano vuelva a repetirse, Eneko Goia supone que «sí que habrá quien quiera tener este tipo de comportamientos«. En ese sentido, ha pedido a las personas que la puedan llevar a cabo que »reflexionen« porque, a su juicio, se trata de »actitudes un poco destructivas desde el punto de vista de la reputación de la ciudad y muchas veces bastante cerradas en sí mismas».

«Creo que vivimos en un mundo en el que desplazarnos y visitar otros lugares forma parte cada vez más de nuestra manera de ser, y estoy seguro de que muchos de los que protestan de esas maneras poco adecuadas también son visitantes en algunos otros lugares y me imagino que les gustará ser bienvenidos», ha expresado el alcalde.

En ese sentido, ha insistido en que ese tipo de ataques contra el turismo «tienen un componente destructivo que, desde luego, me parece que es irresponsable, y es algo que no representa a esta ciudad y que no conecta con el sentir mayoritario de la misma».

Por su parte, el concejal de Turismo, Ernesto Gasco, ha indicado que «San Sebastián ha hecho una apuesta decidida por un modelo de turismo sostenible y de calidad. Estos mensajes son un cartel de bienvenida a quienes nos visiten, queremos hacerles partícipes de los atractivos de la ciudad y sus gentes, mostrando nuestra forma de ser y comportarnos e invitándoles a que se sumen a esta forma de vivir y disfrutar San Sebastián», ha asegurado.

Finalmente, Gasco ha asegurado que «el turismo y el sector de comercio y hostelería son ya la primera actividad económica de la ciudad y debemos apostar por él, sin perder la identidad y esencia que nos han convertido en un destino apetecible».