El Ayuntamiento no permitirá que se consolide el gaztetxe de Campanario El edificio ocupado. / J. MARI LÓPEZ El alcalde explica que analizan la vía para acabar con una situación «inadecuada», dado que «un bien de titularidad pública es utilizado de forma privativa» AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Martes, 4 septiembre 2018, 08:31

El gobierno municipal no está dispuesto a dejar que se consolide la ocupación ilegal de un edificio municipal en la calle Campanario, de la Parte Vieja. Es lo que se desprende de las palabras del alcalde, Eneko Goia, preguntado ayer por el asalto el domingo a pleno día de un inmueble que en el pasado fue utilizado por la ikastola Orixe. El gobierno municipal analiza cómo poner fin a una situación, que ayer se prolongó por segundo día consecutivo con un número indeterminado de jóvenes en su interior.

«Ése bien es del Ayuntamiento, aunque actualmente está adscrito al Departamento de Educación del Gobierno Vasco», indicó Goia. El alcalde precisó que el gobierno municipal trabaja desde hace tiempo para «darle un nuevo uso» al inmueble, hoy utilizado solo en su planta baja como hogar del jubilado. El Ayuntamiento planea convertir el solar en apartamentos accesibles para personas mayores, objetivo incluido en el Plan Municipal de Vivienda.

«Vamos a seguir trabajando en ese proyecto y, al tratarse de un bien de todos los donostiarras, creo que lo que procede es darle el uso que como Ayuntamiento se determine. Daremos los pasos necesarios para que eso sea posible y sea efectivo. Las medidas que haya que adoptar se adoptarán y los procedimientos que haya que seguir se seguirán», añadió el regidor para que los ocupantes del inmueble no piensen que el Ayuntamiento les va a permitir quedarse en el edificio.

Lo que no aclaró Goia es cómo ni cuándo se producirá el desalojo de los jóvenes. «Hoy a la mañana (dijo por ayer) hemos estado analizando las vías a seguir para restablecer una situación que ahora no es la adecuada». El gobierno municipal no va a permitir «que un bien que es de titularidad pública, de todos los donostiarras, sea utilizado de forma privativa por unos particulares», concluyó el alcalde.