El Ayuntamiento mejorará sus servicios con propuestas ciudadanas descartadas Más de 2.200 personas han depositado su voto para elegir los proyectos que se incluirán en los Presupuestos, proceso que concluye el domingo JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 17 octubre 2018, 06:45

Las propuestas ciudadanas que aspiraban a entrar en los Presupuestos de 2019 pero no superaron el filtro de los técnicos de Ijentea no caerán en saco roto. No todas, al menos. El Ayuntamiento incorporará a sus tareas «numerosas» iniciativas que se quedaron en el camino por no ajustarse a las condiciones establecidas por el gobierno municipal para llegar a la fase de votación, en marcha hasta el domingo.

Así lo anunció la concejala de Barrios, Descentralización y Corresponsabilidad Cívica, Duñike Agirrezabalaga, en las comisiones de Pleno. A preguntas de Irabazi, la delegada socialista explicó que las propuestas descartadas «clasificadas como de mejora de servicios» han sido trasladadas a los correspondientes departamentos (Mantenimiento Urbano, Parques y Jardines, Recogida de Basuras, Limpieza...) para que las puedan añadir a sus quehaceres diarios. De hecho, «algunas ya han sido incorporadas» a las rutinas de las diferentes áreas municipales, aseguró.

Agirrezabalaga informó asimismo de que son 2.281 los donostiarras que desde el lunes han depositado su voto para decidir el destino de 3,25 millones de euros del Presupuesto del próximo año. Pueden participar los mayores de 16 años empadronados en el municipio y deberán seleccionar cinco de los 112 proyectos admitidos en esta fase final. El voto presencial se realiza en los puestos de Udalinfo o en las Oficinas de Participación Ciudadana (Easo 43-2º, para lo que será necesario el DNI y el código que aparece junto a las propuestas que se quiera apoyar.

«Algunas ideas ya se han incorporado a las rutinas de diferentes departamentos» Duñike Agirrezabalaga, Concejala de Barrios y Corresponsabilidad Cívica

«Las iniciativas que no son de ámbito municipal serán derivadas a la institución competente» Duñike Agirrezabalaga

Para la votación online (http://www.donostia.eus/ataria/web/guztion-artean) se deberá introducir DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y un teléfono móvil. Si se cumple con las condiciones establecidas, habrá que seleccionar las cinco propuestas que se quiera votar en la aplicación. Inmediatamente se recibirá un código sms en el teléfono móvil, que el usuario tendrá que introducir en la aplicación para completar el proceso.

Agirrezabalaga recordó que los ciudadanos que participen en el proceso deberán elegir «obligatoriamente» cinco de las propuestas sometidas a votación. Cada persona podrá votar una única vez, condición que será autenticada por los servicios municipales.

Un código por teléfono

Desde el consistorio advierten de que no se podrá utilizar el mismo número de móvil para múltiples votaciones de personas diferentes ya que el sistema de protección sólo posibilitará recibir un código personal de votación por teléfono.

Hay que recordar que solo una de cada nueve propuestas presentadas por los ciudadanos a los presupuestos participativos es sometida a votación. De las 929 peticiones planteadas por los vecinos, únicamente un centenar largo superó la criba, que dejaba fuera las que no eran ejecutables en el año 2019, repercutían en ejercicios presupuestarios posteriores, se referían a asuntos que no son de competencia estrictamente municipal o superaban los 300.000 euros de coste.

Agirrezabalaga puntualizó que de los proyectos que atañen a otras instituciones serán derivados hacia estas, para lo que ya se están preparando las comunicaciones oportunas. Y las propuestas englobadas en el capítulo de estructurales, es decir, las de «mayor calado», con «afecciones diversas» o responsabilidad compartida precisan de «otros tiempos y recursos» para su análisis.

En cualquier caso, todas las ideas aportadas por la ciudadanía han sido publicadas en internet acompañadas de una explicación «exhaustiva», afirmó la delegada del PSE en respuesta a la interpelación de Irabazi en la Comisión de Servicios a las Personas.