El Ayuntamiento ingresa por tasas 311 euros por vecino, la mayor cuantía de todas las capitales La tasa de recogida de basuras es la de mayor cuantía del Ayuntamiento. / SARA SANTOS La recaudación per cápita por IBI e impuesto de vehículos se sitúa por debajo de la media | Un estudio del Consejo General de Economistas compara la fiscalidad de todas las administraciones locales del país AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 agosto 2018, 08:43

Los donostiarras son los ciudadanos que más pagan por tasas municipales de todas las capitales de España. Sin embargo, el Ayuntamiento está lejos de ser el que más recauda per cápita por el IBI o el Impuesto de Vehículos. Son algunas conclusiones que se extraen de un estudio sobre la fiscalidad local realizado por el Consejo General de Economistas y que indica que cada vecino de San Sebastián paga 311 euros al año por servicios como la recogida de basuras, el agua o la OTA, cuando la media de todas las capitales es de 170 euros por habitante.

El trabajo, en concreto, ha sido realizado por el REAF, un órgano especializado del Consejo General de Economistas creado para coordinar la actividad de estos profesionales en los temas relacionados directamente con el ejercicio de la asesoría fiscal. Los datos han sido obtenidos de las previsiones de ingresos incluidas en los Presupuestos municipales 2018. Las cuentas públicas de San Sebastián reflejan que este año el Ayuntamiento recaudará 79 millones de euros en impuestos y casi 56 millones de euros por tasas, de un total de 275,4 millones de ingresos corrientes y 445 millones de euros de ingresos en total que ejecutará la administración total.

La categoría en la que destaca Donostia es el capítulo de las tasas ya que el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana se sitúa en el primer puesto en ingresos per cápita de todas las capitales de provincia. Cada vecino paga 311,7 euros en tasas, cuando la media es de 170,1 euros y hay siete ciudades en los que sus vecinos pagan menos de 100 euros año por servicios como el agua, el saneamiento, las basuras y la OTA. Las constantes subidas de la tasa de residuos (cerca de un 25% en los últimos 4 años), la carestía de la OTA (una tasa vinculada al valor del suelo) y el mayor nivel de vida explican en buena medida este liderazgo en recaudación de tasas.

Hay que tener en cuenta al analizar los datos que no todas las capitales tienen el mismo número de tasas municipales, aunque los servicios que presten sean similares. También varía mucho el peso de esta figura fiscal en el conjunto de los ingresos municipales según las ciudades. En la administración donostiarra, las tasas (en el capítulo 3 se incluyen otros ingresos como las multas) suponen un 20% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento, una proporción que baja del 10% en algunas ciudades como Jaén o Málaga, las Palmas o Badajoz y ronda el 25% en otras como Segovia, Cuenca, Girona o Lugo.

El panorama cambia si hablamos de impuestos. Si en el caso de las tasas, hay ayuntamientos que tienen 14 y otros 21, los impuestos son cinco figuras tributarias iguales en todas las capitales: IBI, Vehículos, Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos (Plusvalías), IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) e ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras). Por estos conceptos, el Ayuntamiento donostiarra ingresará este año 79 millones de euros, el 28,72% de los ingresos corrientes totales. Dentro de los impuestos, el principal por cuantía es el IBI. La administración donostiarra recaudará este año 42,7 millones de euros, lo que supone más de la mitad de todo lo que ingresa por impuestos.

El Consejo General de Economistas divide los ingresos de cada figura impositiva por el número de habitantes de cada ciudad (ingreso per cápita) para obtener indicadores comparables (el esfuerzo fiscal por habitante) entre unas capitales y otras. De esta forma el estudio indica que Madrid es la capital con mayores ingresos de IBI por habitante (438 euros), algo que se podría explicar por el gran parque de viviendas de alquiler (todos los pisos pagan IBI, pero si hay muchos moradores que no están empadronados en la ciudad el indicador sube). La media de las capitales arroja unos ingresos de 315,2 euros per cápita y San Sebastián aparece en los puestos de cola (puesto 42 de 52 ciudades) con 229,3 euros recaudados de IBI por habitante.

Plusvalías

Por el impuesto de Plusvalías, el Ayuntamiento donostiarra ingresa 64,4 euros por habitante, también por debajo de la media (88,1), pero en la parte alta de la tabla, aunque éste sea un impuesto que no lo paguen todos los ciudadanos sino solo los que vendan un inmueble. Por este concepto, San Sebastián recaudará este año (así figura en los Presupuestos municipales) 12 millones de euros.

El Impuesto de Vehículos es el siguiente en importancia por el volumen recaudado (11 millones de euros), aunque su impacto es socialmente mayor porque afectada a prácticamente todas las familias. San Sebastián tiene uno de los tributos más altos de España, aunque si se divide lo que recauda el Ayuntamiento entre los habitantes de la ciudad (59,1 euros) Donostia baja a la novena posición y es superado por ciudades como Vitoria. En el IAE y el ICIO, la capital guipuzcoana se sitúa en la novena y quinta posición de las mayores recaudaciones per cápita, según el estudio.