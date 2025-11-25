El Ayuntamiento de Donostia ha atendido a 523 víctimas de violencia contra las mujeres en lo que va de año Insausti señala que el consistorio estará «siempre» al lado de las víctimas y les va a «proteger» y «ofrecer todos los recursos»

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha señalado, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora este 25 de noviembre, que este año los diferentes servicios municipales han atendido a un total de 523 personas.

En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno de este martes, Insausti, ha señalado que «es importante subrayar la importancia, el significado que tiene este día, todo lo que simboliza».

En este contexto, ha dado el dato de que este año «523 ha sido las personas atendidas por los diferentes servicios de este Ayuntamiento, 523 personas que tienen una historia, que tienen cara, ojos, también tienen corazón y que han sufrido mucho».

«Ante ese número, ante esas personas, me gustaría recalcar que la violencia machista va contra los Derechos Humanos», ha recordado. Tras incidir en que, la violencia contra las mujeres es «una muestra horrible de la desigualdad que tenemos de género en esta sociedad» ha destacado que «los trabajos de prevención, por supuesto, la sensibilización, la movilización y también la actitud activa y proactiva de la sociedad son importantes».

A ello ha añadido que el Ayuntamiento estará «siempre» al lado de las víctimas de la violencia machista y les va a «proteger» y va a «ofrecer todos los recursos que sean necesarios».

Declaración institucional

La Junta de portavoces del Consistorio donostiarra ha aprobado una declaración institucional con motivo del 25-N, en la que se recuerda que «la violencia machista genera un entorno de miedo y vergüenza que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren y que acentúa la sensación de impunidad de los victimarios», una situaciones que «se agudizan para aquellas mujeres que pueden estar más aisladas por falta de redes y arraigo en la comunidad: mujeres mayores, de entornos rurales dispersos, mujeres con discapacidad, mujeres extranjeras y con otras condiciones diferenciadoras».

Además, en el texto se señala que «la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia».

En la declaración también se alerta del «problema global» del negacionismo de la violencia contra las mujeres y se apunta que los ayuntamientos tienen «una responsabilidad directa para fomentar comunidades donde sus vecinos y vecinas, grupos y cuadrillas estén alerta ante la violencia machista» y tienen que «promover una vida comunitaria que acoja, integre y proteja a quienes sufren situaciones de violencia»; así como «impulsar comunidades reparadoras para las víctimas de la violencia machista contra las mujeres».

En este contexto, en la declaración el Ayuntamiento donostiarra se compromete a fortalecer las redes de proximidad locales; desarrollar programas de acogida e integración para las personas que llegan de fuera, que permitan vincularse con la comunidad local, con especial atención a las mujeres y niñas; promover las redes de apoyo en entornos educativo, sanitario, culturales y de ocio; desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para desactivar los discursos que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia machista contra las mujeres; y a promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia machista.

Asimismo, en el texto aprobado se aboga por desarrollar campañas y alianzas con las cuadrillas para construir códigos de relaciones saludables y equitativas entre los sexos; la coordinación con el movimiento feminista y de mujeres local para desarrollar actuaciones para acuerpar a las mujeres víctimas de la violencia machista en su lucha.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que este 25 de noviembre, se una a las movilizaciones convocadas en San Sebastián (19.00 horas en el Boulevard) con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

