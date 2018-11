El Ayuntamiento contempla eliminar más plazas de parking en Sagüés La acera de la calle José Miguel Barandiaran pudo ampliarse a costa de 21 plazas de residentes . / DV El proyecto de Cuentas de 2019 prevé una partida de 500.000 euros para acometer nuevas actuaciones en este entorno DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 08:15

A la espera del Plan Especial que redefina por completo el entorno de la explanada de Sagüés, el Ayuntamiento tiene previsto acometer nuevas actuaciones en esta zona de la ciudad. El proyecto de Presupuestos para el próximo 2019 contempla una partida de 500.000 euros y prevé un millón de euros para 2020 para llevar a cabo «una mejora del entorno y el tránsito peatonal», para lo cual será necesario eliminar algunas plazas de aparcamiento de la zona.

Así lo señaló el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, en la Comisión de Espacio Público que se celebró el lunes, ante la interpelación realizada por el concejal del Partido Popular, Txema Murguiondo. Sin llegar a concretar el calado de la operación que se quiere realizar, sí que informó de que la inversión prevista se destinará a un nuevo acondicionamiento de este ámbito de San Sebastián.

La operación podría ir en la línea de la que ya se ha llevado a cabo este verano y con la que se han ganado 3,5 metros en las aceras de la calle José Miguel Barandiaran, entre el instituto Zubiri y el edificio de Aguas del Añarbe, y que fue bien acogida por los comercios de hostelería. No obstante, esta medida supuso la supresión de 21 plazas de aparcamiento para residentes. Y la jugada se repetirá este 2019, tal y como aseguró el concejal Ramos.

El PP critica que no se compense la eliminación de aparcamiento y echa en falta una visión más global

«Invertir 500.000 euros para quitar más plazas de parking no nos parece adecuado, teniendo en cuenta que cada vez se quitan más y no sabemos si se va a compensar de alguna forma», denunció Murguiondo. En este sentido, recordó que desde el gobierno municipal se había planteado como opción ampliar el parking subterráneo de residentes existente en la zona para eliminar los vehículos de la superficie de la explanada, «pero no sabemos nada de esta medida», apostilló. Asimismo, señaló que «será muy difícil dinamizar esta zona de la ciudad como pretende el gobierno si se quitan aparcamientos» ya que, añadió, muchos se desplazan en coche a este lugar por su ubicación.

Los trabajos que se llevarán a cabo buscarán una mejora de los tránsitos peatonales y contemplan incluso, según Ramos, la creación de un bidegorri que conectaría con el resto de la red ciclista donostiarra. «Son actuaciones puntuales pero se echa en falta una visión general del espacio y que pueda participar la ciudadanía de alguna manera», señaló Murguiondo.

Redacción del Plan Especial

El gobierno municipal se encuentra actualmente trabajando con el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) para elaborar las bases de un nuevo Plan Especial para la explanada de Sagüés que reordene urbanísticamente este extremo del litoral urbano, lo remate mediante una solución arquitectónica de calidad y lo integre al proyecto de la pasarela de Monpas.

Como punto de partida, parece que el carácter de espacio multifuncional de la explanada se quiere mantener, el uso público de estancia y esparcimiento también y además se va a incorporar ese factor de espacio de transición bien hacia Ulia y hacia la punta de Monpas. Para ver como conjugar todo ello es para lo que se pedirá a los arquitectos que planteen sus propuestas. Eso sí, la construcción de un establecimiento hotelero, que sigue como una previsión en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, se encuentra actualmente fuera de los planes.

Ramos, por su parte, recordó que el gobierno municipal no ha renunciado al proyecto de la pasarela de Monpas y confió en que el Gobierno central consigne una partida para este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado.