Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián Con el nombre DWO Donosti estará plenamente operativo en la primavera de 2026

L. G. Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

El barrio donostiarra de Martutene se prepara para recibir un nuevo establecimiento hotelero. Checkin Hotel Group, a través de su marca DWO Hotels, ha confirmado que abrirá su primer hotel en San Sebastián en la primavera de 2026, dentro de su plan de expansión: DWO Donostia.

El DWO Donosti contará con 78 habitaciones y se incorpora a la marca DWO Hotels. Situado en una zona residencial, el hotel ofrecerá desayuno buffet, bar cafetería y aparcamiento interior, convirtiéndose en un enclave práctico y confortable tanto para turistas como para viajeros de negocios.

La promotora Urumea Rooms S.L. inició las obras en junio de 2024 tras obtener la licencia municipal de obra mayor. La previsión es que el hotel esté plenamente operativo en la primavera de 2026, consolidando a Martutene como un nuevo polo de atracción para visitantes y viajeros de negocios.

Nuevo polo de atracción turística y negocios

La apertura de este hotel supone un paso clave en la estrategia de Checkin Hotel Group, que sigue ampliando su presencia en destinos urbanos y turísticos bajo la enseña DWO Hotels. Con esta inversión, la compañía entra por primera vez en la capital guipuzcoana y refuerza la oferta de alojamiento en una zona de la ciudad con escasa infraestructura hotelera hasta la fecha. La cadena no descarta además nuevas oportunidades de expansión en el País Vasco.