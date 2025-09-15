Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudiantes de intercambio internacional recogen los tradicionals 'zapis' de Santo Tomás. Gorka Estrada

«Nos atrae la cultura vasca... y los pintxos»

Alumnos de intercambio. ·

El campus de Gipuzkoa de la EHU recibe durante el primer cuatrimestre del curso a 277 estudiantes internacionales, entre ellos jóvenes de Kazajistán o Corea del Sur

Josu Collantes

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:21

Como cada inicio de curso, el campus de Gipuzkoa de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se ha convertido este lunes en un punto de encuentro ... multicultural. Un total de 277 estudiantes internacionales, procedentes principalmente de Europa, pero también de países lejanos como Uruguay, Kazajistán, Corea del Sur o Japón, han participado en el acto de bienvenida organizado por la universidad pública vasca con el objetivo de favorecer el proceso de integración de estos jóvenes en la vida universitaria y que descubran desde el primer momento la cultura local de Donostia. «Estos programas de intercambio son fundamentales, porque generan un mestizaje cultural muy enriquecedor para toda la comunidad universitaria», ha subrayado Gotzone Barandika, vicerrectora de Transferencia e Internacionalización de la universidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  4. 4

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  5. 5 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  10. 10 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Nos atrae la cultura vasca... y los pintxos»

«Nos atrae la cultura vasca... y los pintxos»