«Nos atrae la cultura vasca... y los pintxos»

Como cada inicio de curso, el campus de Gipuzkoa de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se ha convertido este lunes en un punto de encuentro ... multicultural. Un total de 277 estudiantes internacionales, procedentes principalmente de Europa, pero también de países lejanos como Uruguay, Kazajistán, Corea del Sur o Japón, han participado en el acto de bienvenida organizado por la universidad pública vasca con el objetivo de favorecer el proceso de integración de estos jóvenes en la vida universitaria y que descubran desde el primer momento la cultura local de Donostia. «Estos programas de intercambio son fundamentales, porque generan un mestizaje cultural muy enriquecedor para toda la comunidad universitaria», ha subrayado Gotzone Barandika, vicerrectora de Transferencia e Internacionalización de la universidad.

La jornada ha congregado a cientos de estudiantes en el Centro Carlos Santamaría, sede del Rectorado, junto a representantes de la Universidad y del Ayuntamiento de Donostia. «Bienvenidos a la ciudad. Disfrutad de la experiencia, porque a partir de ahora también formáis parte de ella», ha remarcado Iñigo García, concejal de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente.

Ha sido el primer acto de bienvenida a estudiantes de Jose Ramón Bengoetxea como rector, quien ha destacado el valor de impulsar las relaciones entre alumando internacional y de la EHU «como herramienta para desarrollar relaciones pacíficas». Ha aprovechado el encuentro para condenar el «genocidio sobre Gaza que está realizando Israel, así como la guerra de Rusia contra Ucrania».

Durante el presente curso la EHU recibirá en sus diferentes campus a 1.065 estudiantes internacionales gracias a los diferentes programas de movilidad. La mayoría procede de Europa a través de Erasmus+, aunque también hay una presencia destacada de América Latina y de países tan lejanos como Japón, Canadá, Corea del Sur o Kazajistán. Los países que más alumnado envían son Italia, Alemania y México.

Muchos de los estudiantes internacionales presentes han lucido los tradicionales 'zapis' de Santo Tomás. Coincidían en que habían elegido Donostia para sus intercambios por las recomendaciones de compañeros que ya habían estado antes en la ciudad. La mayoría aseguraba que ya han comenzado a familiarizarse, «nada más llegar», con sus primeras palabras en euskera, como 'kaixo', 'agur' o 'eskerrik asko', reflejo de su interés por integrarse en la cultura local. «Nunca había estado en el País Vasco, pero me atrae mucho su cultura. He aprendido que tenéis una gastronomía muy variada y rica, y los pintxos que he probado me encantan», afirmaba Clara, estudiante de filosofía de Suecia.

En la misma línea su compatriota Nadia, recién llegada de Estocolmo, reconocía que lo que más le sorprende es la naturaleza que rodea la ciudad. «Me gusta mucho la combinación del mar y la montaña, y lo cerca que está todo», comentaba antes de presentarse con una tímida sonrisa en euskera: 'Kaixo, Nadia naiz eta Stockholmokoa naiz'. Ambas han coincidido en que «las clases en euskera son difíciles de entender, pero aprendemos mucho con la ayuda ofrecida».

Otro de los atractivos más valorados es el deporte. Es el caso del canadiense Diego, quien domina el castellano por ser hijo de padre madrileño, quien afirmaba que poder practicar surf cada mañana en la playa de la Zurriola es un «auténtico privilegio».

Pero si hay algo que ha sorprendido a la mayoría de los universitarios en su primer contacto con Donostia ha sido la gastronomía local. Claudia, estudiante de arquitectura procedente de Nápoles (Italia), afirmaba que aquí ha probado la «mejor tortilla de su vida». Una sensación que también corrobora Nadia, quien se considera una «gran apasionada» de las gildas. Asimismo, Daniel Ramírez, de México, se confesaba «sorprendido por las playas» y espera degustar pronto «sidra y el marisco», de lo que ha oído hablar «muy bien».

Visita oficial desde Cardiff

Coincidiendo con el acto de bienvenida, una delegación de la Universidad de Cardiff formada por estudiantes y profesorado se ha reunido en el Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa con el interés de conocer el papel que juega la EHU en la realidad sociolingüística de Euskal Herria. «La Universidad de Cardiff ha venido a visitarnos con el objetivo de reforzar la conexión académica y científica con la EHU, basándonos en un punto en común que tenemos, que es una lengua minorizada, como lo son el euskera y el galés», ha recalcado Barandika. Una conexión internacional en la que la EHU está trabajando para promover un plurilingüismo focalizado en torno al euskera y que la delegación galesa tiene interés en conocerlo en detalle.

Tras el acto de bienvenida, los estudiantes han tenido la oportunidad de sumergirse en la cultura autóctona. Han podido degustar sidra y talos, así como disfrutar de las demostraciones ofrecidas de las herri kirolak.