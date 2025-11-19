Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ana López, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Donostia, junto a representantes de la asociación vasca de escuelas de música y danza.
San Sebastián

La asociación vasca de escuelas de música y danza celebra sus 30 años el sábado en el Victoria Eugenia

El teatro donostiarra acogerá a partir de las 12.00 horas las principales actuaciones de la jornada

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:39

La Asociación de Escuelas de Música y Danza del País Vasco celebra el sábado en San Sebastián su 30 aniversario con diferentes actos. Con la ... Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián como anfitriona, la cita principal de la jornada comenzará a las 12.00 horas en el teatro Victoria Eugenia. En este evento conmemorativo, la Escuela Municipal donostiarra tendrá una participación destacada con dos actuaciones. Por una parte, la del alumnado de Orquesta de la Escuela, que ofrecerá una de las audiciones principales, y por otra la del Coro Intergeneracional, con la actuación de más de 100 alumnos y alumnas de los coros de la escuela que se unirán en un gran coro intergeneracional.

