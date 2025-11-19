La asociación vasca de escuelas de música y danza celebra sus 30 años el sábado en el Victoria Eugenia

Ana López, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Donostia, junto a representantes de la asociación vasca de escuelas de música y danza.

La Asociación de Escuelas de Música y Danza del País Vasco celebra el sábado en San Sebastián su 30 aniversario con diferentes actos. Con la ... Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián como anfitriona, la cita principal de la jornada comenzará a las 12.00 horas en el teatro Victoria Eugenia. En este evento conmemorativo, la Escuela Municipal donostiarra tendrá una participación destacada con dos actuaciones. Por una parte, la del alumnado de Orquesta de la Escuela, que ofrecerá una de las audiciones principales, y por otra la del Coro Intergeneracional, con la actuación de más de 100 alumnos y alumnas de los coros de la escuela que se unirán en un gran coro intergeneracional.

La asistencia al acto en el teatro Victoria Eugenia es abierta a toda la ciudadanía. Las invitaciones estarán disponibles en la taquilla del propio teatro el mismo sábado, a partir de las 11.00 horas hasta completar el aforo. Antes de este evento, y desde las 10.30 horas con salida en la plaza Okendo, cuatro kalejiras simultáneas recorrerán las calles del Centro, la Parte Vieja y Gros. La Escuela Municipal de Música y Danza donostiarra liderará este despliegue con su Plus Brass Band, que junto a alumnado de otras escuelas de Euskal Herria, con grupos de trikitixa y pandero, y de txistu, llenarán de ambiente estas calles.

