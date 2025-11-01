La Asociación de Jubilados Zabaltza de Gros denuncia el cierre de su local social
El Ayuntamiento alude que la sede no «reúne las condiciones necesarias para seguir abierta» y les ofrece otro local que los jubilados rechazan
I. M.
San Sebastián
Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00
La Asociación de Jubiladas y Jubilados Zabaltza de Gros denuncia que las puertas de su sede se cerrarán a finales de año, «tras la ... decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de clausurar el local actual», indican en un comunicado. Desde el consistorio, dicen desde esta entidad, «consideran que nuestro actual local no reúne las condiciones necesarias para seguir abierto». Como alternativa a este local que está situado en un pasadizo, entre la calle Zabaleta y San Francisco, «nos han propuesto otro local, que es muy pequeño, sin ventilación ni servicios básicos, imposible para acoger a nuestros socios», indican.
Esta asociación de jubilados ha sido «un punto de encuentro, compañía y apoyo para muchas personas mayores del barrio», recuerdan, y «llevamos más de quince años esperando una solución, confiando en que se encontraría un espacio digno donde continuar nuestras actividades». Sin embargo, el cierre llega «sin que se nos haya ofrecido una alternativa adecuada», consideran.
Desde la Asociación de Jubiladas y Jubilados Zabaltza de Gros consideran que es «triste» que después de tantos años de trabajo y convivencia, «las personas mayores de Gros nos quedemos sin un lugar donde compartir, acompañarnos y mantener la vida social que tanto bien nos hace», donde se juntan para hablar, jugar o compartir experiencias. La asociación reclama «un espacio digno para seguir reuniéndonos, como se merecen quienes han dedicado toda una vida a esta ciudad».
