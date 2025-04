«Abro la sesión del ¡Be! Club a las 23.00 a una velocidad de 90 bpms y acabo a las 6 a unos 130»

Begoña del Teso San Sebastián Viernes, 11 de abril 2025, 07:27 Comenta Compartir

De Altza, vive en Trintxerpe en compañía de Ainhoa y sus gemelos, Ibai y Asier. Clásico de la escena guipuzcoana, es uno de los grandes protagonistas de 'Euskal Herria Underground' el libro de Mikel Urkixo. DJ residente del ¡BE! Club de paseo de Salamanca, ha pinchado en todos los lugares que hoy son leyenda. Erne. Txitxarro. KU. Pagoa. Etxekalte. Komplot. Ziripot. Ondarra 16 bis. Y en la terraza de Bataplán. De chico escuchaba a Su ta Gar y empezó mezclando hip hop y electrónica. Ha sido programador. Y promotor de otros Deejaays. Compañero de mucha gente mítica, Imanol Drunkat, Alain, Koldo, Txaparro. ¿Oficio? Varillero. ¿Su empresa de expertos en reparación de chapa sin pintar? G&Co, fundada con su amigo Ginés. Mañana tiene sesión en el Urraki, en la calle Ikatz.

– 90, 128, 130 BPMs. ¿Qué son?

– 'Beats per Minute' (literalmente, 'pulsos por minuto'), unidad de medida que indica el tempo de una pieza musical. Por ejemplo, si una canción está a 120 BPM, significa que hay 120 pulsos por minuto. Para saber el BPM de una canción puedes escuchar el ritmo de la batería, el bajo, la guitarra u otro instrumento que marque dicho ritmo. Por eso digo en el titular que mi sesión en el ¡BE! Club suelo empezarla a una velocidad más o menos lenta pero agradable de unos 90 y acabarla con un techno de unos 120-130, que tampoco es demasiada velocidad. Juego con temas de, por ejemplo, Robert Hood, un nativo de Detroit que fundó el colectivo techno militante Underground Resistance. No suelo seleccionar ese techno que llega a 140 BPM. No suelo, no.

– Háblanos de esa tu noche de estilo libre de clásicos en el ¡BE! Club, llamada también ' Freestyle Session Classics Night', con un formato 'All Night Long ' pues son sesiones que duran unas siete horas, de las 11 de la noche a las 00.06 de la mañana siguiente.

– Ese formato me permite generar una atmósfera de Club desde el principio hasta el final. Así la gente ve y escucha tope de versatilidad musical, pues mezclo muchos pero muchos géneros. Desde Aretha Franklin a Marco Lys, un talento deslumbrante de la electrónica y pasando por Jamiroquai, el grupo británico de funk y acid jazz fundado en los 90. Suelo rechazar esas propuestas que te ofrecen compartir sesiones muy largas con otros DJs, correspondiéndonos a cada uno 45 minutos. Yo necesito mucho más tiempo para expresar la música, para crear situaciones. En el Urraki, mañana, también echaré unas cuantas horas, de 23 a 00.04. Para mí, que incluso pude hacerme un hueco en la escena barcelonesa, en locales como Macarena, Boulevard o Row 14, ser DJ es algo más que mezclar durante tres cuartos de hora. Llevo en esto desde los 16 años y pienso que la elección musical y saber manejar a las personas en la pista de baile es una parte importantísima de nuestro oficio, de nuestra pasión.

– Más allá de tu arte, buen equipo usas para mover al público.

– Mi 'set up' de disc jockey se compone de un ordenador cargado con cientos de gigas de música y de una mesa Pioneer 750 MK2 de cuatro canales que me sirve para las mezclas ininterrumpidas mientras que su crossfader (control deslizante) me facilita scratches casi imposibles. Utilizo también un multiefectos Pioneer RMX 1000 para poder añadir ecos, revers y filtros. Más un controlador X1 que se integra a las mil maravillas con el software Traktor y la tarjeta de sonido. No toco para nada la pantalla del ordenador, manejo todo desde el controlador. ¿Sabes para qué sirve todo este instrumental?

«Al principio suenan Nina Simone y Prince; Bowie y Michael Jackson. A partir de las 2.30 surge el house, el techno house, el electro, el acid jazzy y el acid house. Terminamos muy alto, con Jamie Jones, Jaydee e incluso con artistas que recién he descubierto en radios como la francesa (bajaros su aplicación) Le Bon Mix: Mochakk, Black Coffee...»

– Creo imaginármelo, pero no.

– Para hacer música con canciones.

– Extraña respuesta, ¿es que las canciones no son ya música?

– Sí, pero al mezclarlas, al seleccionarlas, utilizando su experiencia, y su instrumental, el DJ consigue que suenen sonidos y ritmos nuevos, producidos por él.

– Cuando he llegado a nuestra cita en el Kiskurra estabas leyendo la revista musical gratuita 'Mondo Sonoro'. ¿Qué te ha llamado la atención?

– Por de pronto un festival que se llama Alma Occident; se celebra en junio en Madrid. Acuden a él unos cuantos de mis grupos y músicos preferidos, incluido ese Alan Parsons Project resucitado o The Cult. Estarán también los Corrs, pero no creas que me gustan demasiado. Y miraba la revista porque suelen publicar la programación del ¡BE! Club.

– Lógico, es potente. Los jueves hay jam sessions, los viernes es noche funky, mañana sábado pincha quien fue mítico DJ del Ku, Juan Carlos, llegado desde Girona con su techno; el 9 de mayo está reservado para Arima Soul.

– Sí que pasan cosas en el local que fue el Be Bop. Ahora lo lleva Iñaki, Iñaki Unzueta. Hace poco tocó Exodus, tremendo House Garage Drum & Bass. Yo pincho una vez al mes y Juancar, otra. Nos gusta cómo suena el lugar. Nos gusta salir cuando ya está amaneciendo y ver el mar y el Kursaal.