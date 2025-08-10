Asier Eraña: «Mido 1 metro sesenta; apúntame para la 'pinya' de viernes 15 en Alderdi Eder» Con nosotros los castellers de Euskalherria; los de la txapela y el morado kalimotxo

Sus apellidos vienen de Eskoriatza y Orio. El segundo es bien interesante, Azkobieta, posible evolución de un antiguo 'Azkonarren bidea' o 'el camino de los tejones'. Es miembro de Euskal Herriko Casteller Taldea. El sábado ensayaron entre la plaza Blas de Otero y Cristina Enea el 'castell', el castillo, que elevarán al cielo de la Bahía el 15 de agosto. En compañía de los Castellers de Lleida que, fundados en 1995, han conseguido cargar y descargar castillos de ¡8 pisos! Los nuestros no tienen más de 14 meses de ilusión, ensayos y exhibiciones. Su 'Cap de colla' es Paula Sans. Entre sus fundadores, Pilar Serra, Arnau Montoya y David Vila.

– Castellers, claro. Castillos de cinco, seis, ¡8 pisos! que nadie duda que sean tradición, fiesta y osadía catalana pero nos dices tú que hace nada contactaron con vosotros los ¡Castillos Vascos del valle de Cuartango!

– Efectivamente. Oyeron en la radio que acabábamos de montar Euskal Herriko Casteller Taldea/Colla Castellera de Euskal Herria, y nos llamaron porque allí, en fiestas, el día de la romería, tras la misa y el baile llega el momento del 'castillo', una torre humana compuesta por 10 jóvenes: seis debajo, tres encima, y uno en un tercer piso. A ese último lo suele traer un vecino del valle desde la ermita, subido sobre sus hombros y sujetado por el de abajo por los tobillos.

«Necesitábamos un espacio y cogimos la calle, sí. En Cataluña las 'collas' representan barrios, pueblos, universidades. Nosotros somos de los tres territorios históricos y nos reunimos en Pamplona con castellers catalanes. No estaría de más tener espacio. Y una red»

– Mira que hacen cosas extraordinarias allá al Oeste de nuestro país. En 2005 se empeñaron en rodar una de vaqueros. Lo contó Maider Oleaga en la película 'Kuart Valley'.

– A nosotros nos pidieron ayuda para que no se perdiera esa tradición. Ya nos hemos juntado y volveremos a hacerlo el 30 de agosto. Son técnicas completamente diferentes pero nos une la pasión de subir alto, más alto, muy alto.

– Tendremos que explicar lo del 'morado kalimotoxo'.

– Cada 'colla' de castellers tiene, lógicamente, sus colores. Nosotros somos amigos y hemos ensayado y actuado con los Sagals d'Osona en Bilbo. Son de Vic y visten de naranja. Hemos estado en Gasteiz con los Xicots de Vilafranca, que van de rojo. Los de Lleida, con los que compartiremos la Semana Grande llevan un color más tirando a violeta. Nosotros cuando tuvimos que elegir nos decidimos por el morado, el 'morao kalimotxo' de nuestras fiestas, de nuestros bares. En el escudo, la ikurriña y la senyera y por supuesto, a la 'enxaneta' le pusimos una txapela. Grande.

– No sé lo que es la 'enxaneta'...

– La figura que corona las torres escalando a sus compañeros hasta lo más alto. Puede ser una niña, un niño o alguien joven, fino, delgado, ágil. El o la 'enxaneta' quien tiene que hacer la 'aleta'....

– ¿¿'Hacer la aleta'!!

– Levantar la mano. Eso indica que el 'castell' ha sido 'cargado', 'armado', rematado'. Ahora hay que 'descargarlo'. Hasta que no se hace no se puede decir que el espectáculo, la exhibición, haya terminado. Ni que haya terminado bien. Puede desmoronarse cuando lo estamos 'descargando', 'deshaciendo'...

– Como castillos en la arena, como castillos de naipes. Dime, ¿quiénes llegan hasta lo más alto, sostenidos por 'la pinya'? Además de la 'enxaneta'.

– El Pom d'alt, formado por un piso de dos castellers llamados 'dosos' más el 'acotxador', que suele ser el más pequeño del castell.

– Me da que el título de esta página también está escrito en el idioma que usáis los castellers, seáis de Donostia o de Sarria.

– Pues sí. Excepto una que sucede en Tarragona cada dos años, los 'castells' no compiten entre sí y muchas veces se piden ayuda mutua para conformar la base (cuanto más grande mejor, más seguridad , más gente sujetando al tronco y al 'Pom d'alt'. Nosotros seremos unos 80 socios pero el viernes participaremos unos 60. Los amigos de Lleida nos cederán algo de gente. No puedes apuntarte al buen tuntún porque el o la 'cap de colla' y sus ayudantes tienen que saber dónde colocarte y deben saber qué tipo de casteller pedir a otras collas. Así que, claro, cuando te apuntas tienes que decir cuánto mides. Cuánto pesas. Si eres achaparrado o esbelto. Si servirás para la 'piña', para hacer base o si eres fino y tienes la técnica precisa para 'hacer la aleta'.

– Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana las collas pertenecen a un barrio, un pueblo, una universidad. La nuestra es supraterritorial...

– El morado kalimotxo está presente en Donostia, Bilbao, Gasteiz. Oñati y Orio. Cada fin de semana entrenamos en uno de esos sitios y a veces ensayamos en otro lugar. Mientras haya un espacio abierto... Hemos entrenado también frente a San Telmo...

– Hay una película que se titula 'El castillo ambulante', os iría bien ese nombre. O el de 'castellers nómadas'.

– Nos gusta tomar la calle pero un local no estaría mal. Y una red. Para entrenar en seguridad. Como los trapecistas y funambulistas.