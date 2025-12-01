Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San Sebastián

El ascensor del Aquarium de San Sebastián permanecerá fuera de servicio hasta el viernes 19

Se trata de una «parada técnica programada para realizar trabajos de mantenimiento y mejora de la instalación»

DV

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:54

El ascensor del Aquarium de San Sebastián permanecerá fuera de servicio hasta el próximo 19 de diciembre, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra en un comunicado.

Las mismas fuentes han detallado que se trata de una «parada técnica programada para realizar trabajos de mantenimiento y mejora de la instalación».

Durante estas tres semanas se acometerán diversas actuaciones como la sustitución de elementos mecánicos y de seguridad, la puesta a punto de la cabina y la renovación de componentes clave, con el objetivo de «garantizar que el ascensor vuelva a estar operativo en perfectas condiciones antes de Santo Tomás y las fiestas navideñas, fechas de gran afluencia en la zona del Puerto».

