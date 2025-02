El arte de Verdini Dantza Taldea

Joti Díaz Miércoles, 19 de febrero 2025, 11:26 Comenta Compartir

Si antes Verdini Dantza Taldea ya era conocido, tras recibir el Tambor de Oro el año pasado la agrupación de bailarines con síndrome de Down ... consiguió dar un salto cualitativo y ser conocidos y reclamados no sólo en Euskadi sino también en otras comunidades. Isabel Verdini, su directora, con la ayuda de Aizpea Mujika, Ohiane Mateo, María Isasti y Rosi Miras y los también bailarines Nerea Astarbe, Ainhoa Bakaikoa, Miriam Corrionero, Idoia Machimbarrena, Aitor Manterola y Nekane Prieto ofrecieron el pasado viernes un espectáculo Okendo Kultur Etxea, en agradecimiento a los vecinos de Gros que tanto colaboran con la entidad. En esta ocasión, no pudo participar Alex Santesteban, uno de los bailarines que destaca por su calidad.

Como recuerdan, «el baile la expresión» de estos artistas, que muestran «con entrega y calidad». Un duro trabajo que dirige Isabel Verdini, en el que componen piezas musicales que luego ensayan en el polideportivo Manteo, gestionado por el club Bera Bera, los lunes, miércoles, sábados y domingos. Y los bailarines, muchos con años de experiencia a sus espaldas, son capaces de escenificar su baile con figuras tan difíciles como el spagat. El espectáculo duró 40 minutos y los aplausos del público premiaron el trabajo de todo el grupo. Los bailarines y bailarinas, encantados por el agradecimiento, recibieron un ramo de flores al terminar la función, que contó con la colaboración de la Casa de Cultura, Osakidetza y el departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En los 31 años de historia de este grupo se evidencia la superación de estas personas para transmitir emociones con sus movimientos y su disfrute encima del escenario. Cuentan con la colaboración de Arantxa Olaizola y Alfonso Cid, de AC Visuales. Este 2025 se presenta para ellos con numerosos compromisos. El 7 de marzo, varios de sus componentes participarán en la inauguración de una exposición en La Central. También mostrarán su arte en Chillida Leku, en el museo Oiasso de Irun, la Quincena Musical, el Buen Pastor, el BEC de Barakaldo, la plaza de la Constitución,en los actos del Día de la Discpacidad, la Kirolgala de la Diputación y son habituales en Biba Zuek, la gala de Nochevieja en el ETB1. Además de otras actuaciones todavía sin fecha.

