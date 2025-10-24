Arranca el lunes el plazo para presentar propuestas de candidatos al Tambor de Oro Si no hay mayoría cualificada en el seno del Ayuntamiento en torno a un candidato, el premiado se decidirá mediante votación popular entre el 9 y el 15 de diciembre

Aingeru Munguía San Sebastián Viernes, 24 de octubre 2025, 12:31 Comenta Compartir

A partir del próximo lunes, 27 de octubre, y hasta el 9 de noviembre, los donostiarras que estén empadronados, así como asociaciones, fundaciones, clubes deportivos de la ciudad, empresas y grupos políticos, podrán presentar propuestas de candidaturas al Tambor de Oro a través de la página web municipal. Las personas que lo necesiten recibirán ayuda en las oficinas del Servicio de Participación Ciudadana para poder realizar la propuesta a través de la plataforma online.

Una vez cerrado el plazo, entre el 10 y el 21 de noviembre, la Secretaría General y el servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento analizarán las propuestas presentadas y emitirán un informe con las admitidas que será derivado a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento.

Este órgano municipal seleccionará tres candidaturas como máximo entre los días 24 y 28 de noviembre. Si en el momento de seleccionar a las finalistas existiera una mayoría cualificada de la Junta de Portavoces en torno a una candidatura (cifrada en dos tercios de sus miembros, con representación ponderada del Pleno), la corporación municipal podrá decidir de forma directa el Tambor de Oro.

En caso de no lograrse dicha mayoría, la elección de Tambor de Oro se abrirá a la ciudadanía mediante votación popular. Los donostiarras mayores de 16 años empadronados podrán participar en la votación para elegir la candidatura ganadora entre el 9 y el 15 de diciembre a través de la web municipal. Quienes lo deseen también podrán hacerlo presencialmente en las oficinas del Servicio de Participación Ciudadana, donde personal técnico ayudará a realizar dicha votación a través de la plataforma online. Solo se aceptará un voto por persona.

Una vez finalizada la votación y vez verificado el proceso, el Ayuntamiento publicaría el nombre de la candidatura ganadora el 16 de diciembre, para posteriormente ser ratificada por el Pleno municipal. El popular galardón será entregado en una ceremonia de gala en el Salón de Plenos municipal el 20 de enero de 2026, poco después de iniciado el desfile de la Tamborrada Infantil.