El Ararteko pide mayor protección de datos en el registro en Donostia

El Defensor del Pueblo recomienda al consistorio donostiarra «mejorar las garantías jurídicas y la seguridad» de estos procedimientos

DV

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Donostia que «refuerce las garantías de legalidad, autenticidad y protección de datos en el registro presencial de documentación». ... En una resolución dirigida al consistorio donostiarra, el Defensor del Pueblo vasco le pide que revise «diversos aspectos del funcionamiento de sus oficinas de asistencia en materia de registros», con el fin de «mejorar las garantías jurídicas y la seguridad de los procedimientos presenciales de registro de documentos». La resolución analiza las prácticas municipales en relación con la firma en tableta, la digitalización de documentos y la verificación de la identidad de las personas que acuden a las oficinas de atención ciudadana.

