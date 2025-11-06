El Ararteko pide mayor protección de datos en el registro en Donostia El Defensor del Pueblo recomienda al consistorio donostiarra «mejorar las garantías jurídicas y la seguridad» de estos procedimientos

El Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Donostia que «refuerce las garantías de legalidad, autenticidad y protección de datos en el registro presencial de documentación». ... En una resolución dirigida al consistorio donostiarra, el Defensor del Pueblo vasco le pide que revise «diversos aspectos del funcionamiento de sus oficinas de asistencia en materia de registros», con el fin de «mejorar las garantías jurídicas y la seguridad de los procedimientos presenciales de registro de documentos». La resolución analiza las prácticas municipales en relación con la firma en tableta, la digitalización de documentos y la verificación de la identidad de las personas que acuden a las oficinas de atención ciudadana.

«No resulta procedente» La institución del Ararteko distingue entre el uso de la firma como medio para expresar la voluntad o consentimiento de la persona interesada y los casos en los que su utilización es legalmente obligatoria. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo Común, basta con identificarse para realizar la mayoría de las actuaciones ante la Administración, y la firma únicamente es exigible para presentar solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos o desistir y renunciar a derechos. Por ello, el Ararteko señala que «no resulta procedente imponer la firma de manera generalizada y cuando esta se recabe, ya sea manuscrita o electrónica, debe garantizarse que la persona reciba un justificante completo y verificable del contenido firmado».

