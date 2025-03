«Aquellas obras de arte me pedían que me calzara el pasamontañas»

Begoña del Teso San Sebastián Jueves, 13 de marzo 2025, 07:17 Comenta Compartir

Todo pasó hace un año. En Arco. Marga, hermana de Blanca, que tiene una guapa galería de arte en Coslada, en Madrid, no había estado nunca en la gran feria así que allá que se presentó en compañía de otras dos chicas de esas que valen su peso en diamantes, las hermanas Teresa (farmacéutica, fotógrafa, videógrafa) y María (historiadora tiene un bonísimo trabajo sobre Paret y Álcazar, el pintor, dibujante, acuarelista y grabador del siglo XVIII que pintó refinadas vistas de Navarra, Bermeo, Pasajes y Donostia) Castilla Albisu. En Arco pasó lo que pasó, se pusieron a hacer el gamba entre las obras expuestas. Y les salió un relato entre performativo y gamberro. Hoy en el bar de Marga (el JSB de Easo) se inaugura exposición con las irrefutables pruebas de que aquello sucedió de verdad.

– No será el Negroni ¿verdad? Ni el 'Marianito' preparado, ¿verdad? Ni tu 'Bloody Mary', ¿verdad? Tus tres especialidades en barra. Estoy viendo lo que estoy viendo, te has vuelto a calzar el pasamontañas. Para la inauguración de esta tarde, imagino.

– Claro, hoy hay que ponerse en situación. El pasamontañas ha vuelto (con perdón, me refiero ex-clu-si-va-men-te al pasamontañas como prenda de lana apropiada para montarla parda en una feria de arte; como artilugio performativo). También ha vuelto el sifón. Por lo menos en el JSB.

«La gente me confundía, me tomaba, me aceptaba como una pieza más (performativa, viviente) de la Feria de Arte de 2024»

– ¿¿!! ¿Acaso tienen algo en común el sifón y el pasamontañas?

– Nada pero es que aquí, en nuestro bar (Juan me ayuda en la barra), al Marianito le echamos un chorrito de agua de Seltz, genuina y naturalmente carbonatada, rica en sodio. Y en dióxido de carbonato, lo que le hace ser tan burbujeante. Y el agua de Seltz toda la vida ha venido en botella-sifón. Por eso digo que han vuelto a la par el sifón y el pasamontañas.

– Ya que estamos... si al 'marianito' le añadís sifón, ¿al 'Bloody Mary' le ponéis algo tan inglés como una ramita de apio?

– Pues no se me había ocurrido pero tendré que pensármelo. Es uno de los preparados que más nos piden. Hay días que sacamos unos 40. Con su gota de tabasco, su gota de salsa Perrins , su pizca de pimienta, su poco de sal. Y lógicamente, su vodka y su zumo de tomate. En cuanto al Negroni...

– Campari, vermut y ginebra...

– Solo te diré que dependiendo de que el vermut te guste más dulce o más amargo, pude ser un Negroni con Martini o un Negroni con Petroni, ya sabes, ese gallego elaborado con albariño.

– Las copas y los vasos llenos, leamos la introducción que María Castilla ha escrito para la exposición fotográfica del gran lío de 2024. Por cierto, os llama a ti y a Teresa 'Equipo Marte'.

– Ese, 'Mar&Te' y no otro, es nuestro nombre de batalla. Hasta cuando, junto a otra gente, metemos la cabeza en una jaula y nos ponemos a cantar y bailar el tema 'Prisionero'. Ya sabes 'El día que yo te vi, toda mi vida cambió'.

– Vale, Equipo Marte, vale. Pues dice la hermana y amiga historiadora lo siguiente sobre vuestro 'Arco: con otros ojos': 'Sin un programa establecido estas dos creadoras elaboran un recorrido sorprendente por la Feria, ofreciendo una experiencia artística novedosa (...)'.

– Y continúa; 'Si desde finales del siglo XX la Historiografía del Arte pone el énfasis en la necesaria intervención del público para terminar de configurar una obra de arte, nos encontramos aquí ante un claro ejemplo de dicho planteamiento (...)'.

– 'El Equipo Marte da muestras de sorpresa, admiración, desconcierto o incomprensión ante la contemplación de las obras expuestas (...)'. Jopé, menudo texto. Resumiendo, la liasteis bien liada. ¿Cómo fue?

– Hacía frío. Yo me calcé el gorro hasta las orejas. De pronto se me ocurrió la locura, convertirlo en pasamontañas, ponerme las gafas encima e interactuar con lo que veía mientras Teresa me fotografiaba o me grababa en vídeo. Ante cada pieza, una actuación. Por dios, si hasta nos plantamos ante dos extintores sin saber si eran o no obras expuestas. Aún no lo sé. Entre otras cosas porque había dos escaleras de mano apoyadas en una pared que sí lo eran.

– Y luego está esa otra foto en la que te pones al lado de una escultura que es un chico joven vestido no muy diferente a ti, recostado entre dos paredes y con un cubo en la cabeza.

– Mira, yo esa sí que la hubiera comprado. De hecho, saqué muchas veces mi cartera-lubina para dar el pego de que era una coleccionista que pagaba en cash.

– ¿Cómo que 'cartera-lubina'?

– Yo las monedas y las pastillas las llevo en una cartera que tiene forma de eso, de lubina.

– Muy apropiado para Arco.

– Efectivamente. ¿Sabes que al final la gente me sacaba fotos ¡a mí!?

– ¡Marga Soto Sevilla convertida en obra de arte de Arco 2024!

– Pasaron tantas cosas aquel día. Nos fuimos a comer al bar de Arco y la gente no es que nos mirase sino que quien llevaba gorro ¡se lo ponía como pasamontañas! Y si no tenía gafas se las pedía a quien tenía al lado...

– ¿Y qué banda sonora le habríais puesto a aquello? ¿Y a la expo?

– 'Provocación', de Raphael. 'En tus ojos hay clara provocación. En tu inquieta mirada hay provocación. Y en tus suaves palabras, provocación (...) En cualquier movimiento, provocación (...)'.