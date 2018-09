Antondegi, opción para los cuarteles de Loiola

Los socialistas apuestan por poner sobre la mesa los terrenos de Antondegi (Martutene) para negociar con el Ministerio de Defensa una reubicación de los cuarteles militares de Loiola. Esta alternativa contrasta con la apuesta del alcalde, Eneko Goia (PNV), por Eskuzaitzeta (alto de Zubieta), emplazamiento que ofreció a la ministra Margarita Robles en su reunión del pasado día 4 en Madrid. El primer teniente de alcalde, Ernesto Gasco (PSE), considera que Antondegi es la opción «más factible» para negociarla con el Gobierno de Pedro Sánchez y la que concita el apoyo de su partido en Euskadi, incluida la delegación del Gobierno y el diputado Odón Elorza.

Las diferencias entre los dos socios del gobierno municipal se escenifican a solo ocho meses para la celebración de las elecciones municipales, en un asunto estratégico para la ciudad como es el futuro de estos suelos en la margen derecha del Urumea. El traslado de los cuarteles militares es un objetivo deseado por los últimos tres alcaldes de la ciudad que lo han intentado negociar con los sucesivos ministros de Defensa. El programa del gobierno municipal PNV-PSE señala que entablará conversaciones con Defensa para el logro de este reto sin precisar ubicaciones alternativas.

Las 17 hectáreas sobre las que hoy se asientan las instalaciones militares permitirían un desarrollo residencial (entre 1.600 y 1.800 pisos) en armonía con el nuevo urbanismo que ya se hace realidad en el eje Txomin Enea-Antzita-Portutxo-Sarrueta. La operación no es distinta a la que se ha llevado a cabo en otras capitales donde los militares se han reubicado para permitir un desarrollo urbanístico más acorde con los intereses de la ciudad.

Pero si el consenso político en San Sebastián es total en favor de que la ciudad disponga de los terrenos que hoy ocupan los cuarteles, no está tan claro con qué estrategia conseguirlos. Los partidos nacionalistas se han resistido a ofrecer alternativas de reubicación a los militares (más EH Bildu que el PNV) porque no consideran que estas unidades deban seguir en el municipio. Los jeltzales, no obstante, son conscientes de que como esos suelos son propiedad del Ministerio de Defensa y los militares piden una alternativa de reubicación para empezar a hablar, o se ofrecen opciones para un eventual traslado o no hay posibilidad siquiera de iniciar un diálogo.

Goia ha lanzado este mes una propuesta que no fue precisamente acogida con gran entusiasmo por la ministra Margarita Robles. El alcalde propone que, ya que el Gobierno español en vez de construir una nueva cárcel apuesta por un Centro de Inserción Social (CIS) en Zubieta, podría utilizar el espacio que le va a sobrar (la parcela dispone de 28 hectáreas) para acoger las instalaciones militares que hoy están en Loiola. El Ministerio del Interior es el titular de esos suelos.

«Más factible»

Los socialistas guipuzcoanos creen que existe una alternativa mejor para reubicar los cuarteles que ofrecer a Defensa una parcela que se dispone a utilizar Interior. Se trata de Antondegi. «Hace varios meses le trasladé a Goia que para abrir una vía adecuada con el Ministerio de Defensa era necesario abrir la negociación a opciones más viables que la de Eskuzaitzeta. Nosotros creemos que es más factible el traslado de los cuarteles a Antondegi», afirmó el portavoz de los socialistas.

No es una apuesta nueva. El propio Odón Elorza, entonces alcalde de la ciudad y hoy diputado en el Congreso, defendieron y defienden esta alternativa. En 2011 un informe encargado a una consultora ya puso en valor esta alternativa por su cercanía al actual emplazamiento -apenas un kilómetro al sur-; por las condiciones de seguridad que ofrecería a los militares; por su proximidad a la trama urbana; y por su accesibilidad a los principales ejes viarios -Autovía del Urumea, Segundo Cinturón viario y A-8-. Había otro factor importante: buena parte de la propiedad de los suelos (más del 30%) estaba en manos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, entonces y ahora gestionado por los socialistas vascos.

Antondegi es un vasto territorio con forma de loma (97 hectáreas) ubicado entre el polígono 27, el barrio de Martutene y Astigarraga. El PGOU vigente (2010) prevé en estos suelos de carácter rural un desarrollo residencial de 3.088 viviendas -el 85,5% de protección pública (2.643) y el 14,5% libres (445)-, 8.000 m2 de alojamientos dotacionales, 38.000 m2 de terciario y 100.000 m2 de suelo industrial para ampliar el polígono 27. La crisis económica e inmobiliaria dejó estos planes en el congelador. Además, el Ayuntamiento está por ahora centrado en los desarrollos residenciales de la vega del Urumea (Txomin Enea, Ciudad Jardín, Antzita, Portutxo y Sarrueta).

Los socialistas donostiarras creen que es buen momento para rescatar este ámbito. «Los militares del Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia Nº 67 necesitan una reubicación digna y creemos que la mejor alternativa es Antondegi», concluyó Gasco. «Para que la negociación avance hay que abrir las posibilidades de traslado a este ámbito, que tiene casi un millón de metros cuadrados, está en un lugar muy próximo al actual emplazamiento, permite unas dimensiones adecuadas para una unidad con funciones en la OTAN y ofrece unas garantías de accesibilidad óptimas». Gasco explicó que la opción cuenta con el apoyo del diputado en el Congreso por Gipuzkoa, Odón Elorza, de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa y de la Delegación del Gobierno en Euskadi.