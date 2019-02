Rebeca Caballero: «Cuando aprendemos a que nos guste nuestra voz, algo cambia. Hay un clic» En clase. Rebeca Caballero, al teclado. / VIÑAS Ciudadanos Dirige un laboratorio en el que cantar resulta terapéutico ELENAVIÑAS Miércoles, 20 febrero 2019, 20:22

Lleva tatuada en su mano izquierda la palabra magia, la misma que, casualidad o no, más se repite durante la entrevista. Profesora de canto y voz, actriz y músico, Rebeca Caballero imparte lecciones en el Laboratorio de Artes Escénicas abierto en la Avenida José Elosegi, del que es codirectora. Define su espacio como un laboratorio, pero, eso sí, nada tiene que ver con la ciencia.

- ¿Qué hacen en este laboratorio?

- Nos encargamos de trabajar la voz y hay muchas formas de hacerlo. Hay quien viene para saber hablar en público; algunos, por problemas respiratorios, por dolencias o por recomendación del logopeda; otros, como los actores, para aprender a proyectarse; aunque la mayor parte de las personas que asiste a mis clases lo hace porque quiere cantar y disfrutar.

- Cuando uno oye la palabra laboratorio, le vienen a la cabeza probetas, ensayos... Aquí sólo hay un piano.

- Este laboratorio es también muy experimental. Tenemos un parte técnica, que es muy necesaria, pero lo más importante es la parte metafísica, ese filtro que te hace especial y que diferencia tu voz de la mía. Cuando cerramos los ojos, sabemos distinguir un saxofón de una trompeta. Con la voz ocurre lo mismo. El problema surge cuando uno no está reconciliado con su voz.

- ¿Hay quien vive en conflicto con ella?

- Durante este curso me han venido dos personas a preguntarme si puedo enseñarles a cantar como Beyoncé y la respuesta ha sido que no. Yo puedo enseñarles a gestionar su voz, a poner todas esas posiciones básicas de la laringe y que den diferentes registros. También puedo enseñarles a quitar todo eso y ver su voz honesta, aunque muchas veces puede pasar que, al escucharla, no te guste.

- ¿Como cuando oyes una nota de voz de whatsapp y no te reconoces?

- ¡Exacto! Y eso es algo que también trabajo, una reconciliación con tu propia voz, porque cuando aprendemos a que nos guste, algo cambia. Hay un clic. Magia.

- Y de ahí, ¿se lanzan a cantar?

- Todo el mundo puede cantar, pero también tengo que reconocerte que la mayoría de mis alumnos me dicen el primer día que son malísimos y no tienen idea de cantar. Eso también es una construcción mental. Basta que te hayan dicho una vez que cantas mal, para que te lo creas.

- Así que le toca hacer doble trabajo: enseñarles a cultivar su voz y hacerles olvidar esas limitaciones que han construido en su cabeza.

- No creo sólo en la voz. Para mí, el cuerpo, la respiración y la voz tienen que ser uno; de lo contrario, no funciona. Otro concepto que me gusta es el de la voz como un espejo total.

- El espejo del alma...

- La voz es emocional. Sólo por el tono que emplee una persona podemos saber si le pasa algo. El primer día les suelo pedir a los alumnos que canten un tema y les cuesta, porque es como ponerse al desnudo. Les cuesta mostrar lo que son. La voz es especial. Aquí viene mucha gente y a pesar de que se crean que vienen a cantar, con el paso de los años se dan cuenta de que han cogido consciencia de muchas cosas, de todo lo que abarca la voz.

- ¿Quiere decir que cantar tiene una vertiente terapéutica?

- Sí, te ayuda a verte y a expresar lo que te preocupa. Y en este proceso también hay disfrute. La gente se lo pasa bien. Los programas de televisión que se han puesto de moda últimamente confunden. No se trata de competir ni de proyectarse en el triunfo. No hay que buscar fuera lo que se tiene dentro. Cuando uno conecta con su voz, es mágico. El juicio se deja a un lado y no hay quien cante bien o mal.

- ¿A usted también le pasó? ¿Tuvo un encuentro con su propia voz?

- Sí. Yo era mucho de utilizar agudos al hablar. Cuando quité ese nasalizado, me quedé sorprendida. Me sentía como una camionera, pero me di cuenta que me daba mayor presencia.

«Para mí, el cuerpo, la respiración y la voz tienen que ser uno; de lo contrario, no funciona»

«El primer día pido a mis alumnos que canten y les cuesta, porque es como ponerse al desnudo»

- Y al margen de tener una voz más aguda o más grave, ¿todo el mundo aprende finalmente a cantar?

- Sí, incluso los que vienen de cero. Ésa es la magia de este laboratorio.

- ¿Sin saber ni siquiera solfeo?

- No hace falta tener esos conocimientos para conocer la voz.

- No imagino cómo es una clase de las que imparte con una persona que quiere cantar, pero nunca antes lo ha hecho.

- Al principio les escucho y vemos qué es lo que más necesitan trabajar. Suelo decirles que elijan una canción. Ahí es cuando se ponen blancos, se les corta la respiración y se frenan. Figúrate, como si no cantaran canciones a lo largo de toda la semana... Así empezamos a trabajar. Les doy todas las herramientas para que practiquen. Vamos probando y nunca dudan de lo que les propongo. Eso me hace muy feliz. Al final de la clase siempre ponemos una canción y cuando salen, no te imaginas cómo se activan. Éste es un tiempo que se dedican y les hace bien.

- ¿Cuál es el perfil de sus alumnos?

- Muchos cantan ya en grupos, pero hay de todo. Algunos sólo vienen una hora a relajarse. Otros son más disciplinados y requieren de más trabajo. La mayoría llevan viniendo ya varios años. Todos coinciden en lo receptivos que se muestran. Cualquier persona a la que le guste cantar, tiene aquí su espacio.