Juan Carlos en el territorio y con la gente que se siente seguro, entre Arteche y San Francisco. GORKA ESTRADA

Ciudadanos |

«Aprende a respirar, habla lento, vocaliza y que nada ni nadie te importen nada»

Fue carnicero y es vendedor de la ONCE. Se sacó la ESO, estudia inglés

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:19

Atiende a sus muchos clientes y amigos en la cabina que la ONCE tiene en General Arteche con San Francisco. A veces les da suerte ... y otras se la traen ellas y ellos a él. A veces le hacen recados y otras él les guarda las bolsas de la compra. En Eibar le conocen porque su padre Eutimio, de Palencia, su madre María Dolores, de Burgos, su tía Betina y su hermano Carlos tienen dos carnicerías allá. Él siempre tuvo Donostia como referencia. De hecho, con 12 años, después de uno de esos episodios de burla, risas y acoso, se escapó, se vino aquí. En el autobús. Dice que hoy, a ratos, es feliz. Está donde quiso estar. Y gracias a cientos de sesiones con logopedas, al método del doctor navarro Jesús Ordóñez, al abrigo de la Fundación Española de Tartamudos y a su misma fuerza, cuando todo va bien, va bien. Y cuando empieza a ir mal hay que acordarse de guardar un tiempo de silencio y luego hablar muy lento para ir cogiendo rapidez paulatinamente, venciendo a los monstruos.

