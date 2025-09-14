«Aprende a respirar, habla lento, vocaliza y que nada ni nadie te importen nada»

Atiende a sus muchos clientes y amigos en la cabina que la ONCE tiene en General Arteche con San Francisco. A veces les da suerte ... y otras se la traen ellas y ellos a él. A veces le hacen recados y otras él les guarda las bolsas de la compra. En Eibar le conocen porque su padre Eutimio, de Palencia, su madre María Dolores, de Burgos, su tía Betina y su hermano Carlos tienen dos carnicerías allá. Él siempre tuvo Donostia como referencia. De hecho, con 12 años, después de uno de esos episodios de burla, risas y acoso, se escapó, se vino aquí. En el autobús. Dice que hoy, a ratos, es feliz. Está donde quiso estar. Y gracias a cientos de sesiones con logopedas, al método del doctor navarro Jesús Ordóñez, al abrigo de la Fundación Española de Tartamudos y a su misma fuerza, cuando todo va bien, va bien. Y cuando empieza a ir mal hay que acordarse de guardar un tiempo de silencio y luego hablar muy lento para ir cogiendo rapidez paulatinamente, venciendo a los monstruos.

– Dicen que fue un jo... susto.

– Puede que no sea la explicación más rigurosa científica pero así se cuenta en la familia. Yo hablaba normal a los 3 años. Un día estábamos jugando en el parque y mi madre nos llamó para que subiésemos a cenar. Yo salí corriendo el primero. Alguien, sin mala intención, era uno de los nuestros, se había escondido entre unos matorrales. Cuando pasé yo apareció gritando. Fue un susto de muerte. Mi madre se dio cuenta y lo dijo, pero no pasó más. Al poco, empecé a tartamudear. Acaso fuera proclive a ello pero quizás el detonante fue aquel monstruo que salió de la maleza. No sé. A los 5 años ya iba a logopedas. Pero como el alcohol que siempre acecha al alcohólico rehabilitado y la droga al adicto, la tartamudez sigue a mi lado.

«Un amigo me dijo: 'Mis mayores miedos no los he vivido'. Tenía, tiene, toda la razón pero ahí están, en tu interior, acechándote. La tartamudez la tengo dentro. Y en cualquier momento aparece. No es tanto que quisiera dejar de ser tartamudo (¡claro!) sino que quiero ser un tartamudo feliz»

– Malos tiempos en el colegio. Sobre todo ya cuando te vas haciendo mayor. En EGB.

– Soy alto. Grande. Fuerte. De frente no se atrevían conmigo pero notabas las miradas, las risitas. Nunca me había mirado al espejo durante un ataque de tartamudez. Aquel día, con 12, 13 años, lo hice. Y vi que no era solo que no me salieran las palabras sino que la cara se me deformaba. Me aterró. Decidí huir, alejarme. ¿De qué? No lo sé. De todos, de ello, de mí. Cogí dinero de mi madre y el autobús. A Donostia. El conductor conocía a mis padres así que cuando se corrió la voz en Eibar de que había desaparecido puso a todos, hasta al alcalde, sobre mi pista...

– Cuentas que fuiste feliz...

– Hasta que anocheció. Llevaba dinero en el bolsillo, era libre, no me conocían, no tenía que hablar... Mis padres vinieron a buscarme. Recuerdo habernos encontrado en La Concha. De madrugada. Nos abrazamos. Volvimos a Eibar.

– Al tiempo abandonas los estudios. Empiezas a trabajar de carnicero. Fuiste bueno.

– De nuevo, la seguridad de un entorno conocido y protector, mi familia, nuestra clientela.

– Pasan los años. Y también más de una depresión. Haces algún negocio que no sale bien porque el socio deja de ser de fiar. Te enteras de la existencia de la Fundación Española de Tartamudos...

– Eso me ayuda mucho. No me siento solo; cuando nos reunimos, cuando hablamos, en los encuentros en Bilbao o Madrid me doy cuenta de que no soy el 'bicho raro de Eibar'. Hay más como yo. A través de la delegada para Gipuzkoa, Amaia Tomen, encuentro el método Ordóñez, ideado en los años 50 por un sacerdote navarro (Jesús Ordóñez Ancín, de Torres del Río) que también era sordomudo. Me ayudó mucho...

– Consiste en...

– Antes de empezar debes concederte un tiempo de silencio. Minutos no, varios días y luego... realizar una espiración previa antes de hablar para evitar bloqueos y poder mantener la vocalización fluida. Hablar con un ritmo calmado, sin que resulte antinatural. Tomar un momento para relajarte y reflexionar antes de hablar. Así reduces la tensión muscular y el estrés. También te dicen que evites las prisas porque tengas gente escuchándote, quien no pueda esperar a que acabes la frase, que se vaya. Todo eso suena muy bien pero es muy difícil. Porque sí, te precipitas. Porque sí, dejas de respirar. Porque crees que ya está, que lo has conseguido, que llevas cuatro días hablando como charlo ahora contigo pero la tartamudez está ahí y a la mañana siguiente, la tienes en la boca. Porque también es algo psicológico. Social...

– ¿Es verdad que encontraste la Fundación gracias a un artículo de este periódico?

– ¡Sí! Hará 17 años. Me lo trajo una clienta a la carnicería y lo metí en un cajón. Al tiempo, al mucho tiempo, tras otra depresión, cuando decidí volver a estudiar y luchar, lo saqué, lo leí y llamé al teléfono de contacto. Con el tiempo, aprobé el curso de vendedor de la ONCE. La tartamudez está ahí, a la espera. Pero dicho, los miedos a veces no se hacen realidad. Quiero viajar. Solo. Me estoy preparando. Sin prisa.