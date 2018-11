Apoyo a la iniciativa Eeen!tzun contra la violencia en las gradas Martes, 20 noviembre 2018, 06:52

Una de las lacras que sigue lastrando el deporte escolar y profesional es la violencia en las gradas. Por ello, este pasado domingo, Easo SBT reunió a más de 300 niños y niñas en la terraza del Ayuntamiento de San Sebastián en apoyo a una iniciativa llamada Eeen!ntzun y promovida por la Diputación. «Nos pusimos en contacto con las instituciones y no nos lo pensamos dos veces. Durante el acto, chicos y chicas de la escuela realizaron una 'haka' en protesta por la violencia en las gradas. Bien es cierto que en el baloncesto no se ve tanta violencia en las gradas como en otras disciplinas. Es un deporte en el que jugadores y aficionados tiene mayor respeto y educación, aunque siempre hay algún maleducado. El otro día, en un partido de cadetes uno de los árbitros recibió algún insulto por parte de varios aficionados y les expulsó del pabellón durante tres minutos. El asombro de los allí presentes fue total porque no es habitual expulsar a los aficionados de las gradas, pero me pareció fantástico. Es una buena pedagogía para que padres y madres aprendan a comportarse en los partidos».