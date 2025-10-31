Menos aparcamiento en el entorno de Anoeta desde hoy: más de un centenar de plazas solo para residentes
Los aparcamientos afectados se situarán en la calle Ferrerías y bajo tableros de Carlos I
San Sebastián
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:17
144 plazas menos de aparcamiento para quienes no sean residentes en Amara Berri (sector 5-1). Desde esta tarde esos huecos ya están reservados y ... señalizados solo para residentes de la zona y, por tanto, quienes se desplacen mañana a los alrededores del estadio de Anoeta con motivo del derbi que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic, tendrán que fijarse bien si pueden o no estacionar su vehículo.
Dichas zonas de estacionamiento están situadas en la calle Ferrerías (77 plazas) y bajo tableros de Carlos I (67 plazas).
Esta actuación que se ha llevado a cabo en las últimas semanas en Amara se enmarca dentro de la reordenación del espacio de aparcamiento en superficie en el entorno del paseo de Errondo, donde se están creando 45 nuevas plazas de aparcamiento OTA en línea junto a la mediana del paseo (entre Aita Donostia y Carlos I) que en los días de evento en el estadio de Anoeta se habilitarán como parking de motos (220 plazas).
Para ello, se eliminará uno de los carriles de circulación y se realizará una intervención que posibilite crear una pequeña acera junto a la mediana, que permita abandonar la zona con seguridad a quienes aparquen en dicho lugar. Además, se están habilitando diversos pasos de peatón elevados.
