Imagen de archivo de cuando Movilidad comezó a pintar las plazas reservadas en Amara Berri. D.U.

Menos aparcamiento en el entorno de Anoeta desde hoy: más de un centenar de plazas solo para residentes

Los aparcamientos afectados se situarán en la calle Ferrerías y bajo tableros de Carlos I

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:17

144 plazas menos de aparcamiento para quienes no sean residentes en Amara Berri (sector 5-1). Desde esta tarde esos huecos ya están reservados y ... señalizados solo para residentes de la zona y, por tanto, quienes se desplacen mañana a los alrededores del estadio de Anoeta con motivo del derbi que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic, tendrán que fijarse bien si pueden o no estacionar su vehículo.

