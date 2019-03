Menos aparcamiento por los contenedores Sirimir Sábado, 16 marzo 2019, 07:38

Los trabajos de instalación de contenedores en el paseo de Salamanca obligaron a acotar y eliminar estos días varias plazas de aparcamiento. Es una calle en la que buscan estacionar muchos de quienes acuden a la Parte Vieja pero los vecinos necesitan su espacio para basura y reciclaje. :: lobo altuna

Ambulatorio y turnos

Reclama Antxon: «En el hall de entrada al ambulatorio de Osakide-tza de la avenida de Zumalakarregi se forma una larga fila de ciudadanos, en espera de su turno, y lo hacen de pie, por temor a perderlo, habiendo numerosas sillas en la estancia. No estaría de más poner una instalación de 'su turno', en la que el paciente cogiera su tique y pudiera esperar cómodamente sentado hasta ver su número en la pantalla. Hay personas de avanzada edad que lo pasan mal de pie y en ocasiones se dan esperas demasiado largas. Se agradecería que se tomara en consideración esta petición».

Desamparo y Dbus

Expone una ciudadana: «Escribo en nombre de una decena de vecinos del paseo de Arriola, en la zona cercana a Mutualia. Tras la publicación ayer de la carta de una vecina denunciando la situación de desamparo en movilidad, queremos sumarnos a la protesta. He pedido aclaraciones a Dbus sobre la línea 35 y solicitamos que se reconsidere el cambio a la frecuencia cada media hora con subida a todo Arriola. No deseamos una línea sin servicio para nosotros. Somos el único punto alto de la ciudad sin autobús frecuente y regular. Un servicio cada hora va contra la propia norma de movilidad. Es una situación de desamparo».

Plaza de Cataluña

Juan escribe lo siguiente: «Lamento no poder felicitar al Ayuntamiento por haber repuesto los árboles en los 16 alcorques de la plaza de Cataluña que se encontraban sin árbol. Incomprensiblemente se han plantado con una especie totalmente diferente a la existente, que estos días ha florecido con preciosas florecillas blancas. Han plantado otra especie con flores muy diferentes y de color púrpura o carmesí, que nada tiene que ver con el resto. Pediría un poco más de interés a los responsables en la estética y que se replanteen el diseño y cuidado de los llamados 'jardines', que se encuentran en un lamentable estado».

Autobuses nocturnos

Comenta M. J. S. «El Ayuntamiento, cual obsequio por el Día de la Mujer, ha tenido a bien ampliar el sistema de paradas a demanda a todas las actuales líneas de autobuses nocturnos, los llamados 'búhos'. Esta medida, no obstante, no soluciona los problemas de algunas zonas como San Roque y otras de la ciudad, en que tales 'búhos' no entran. Hay que continuar, pues, trabajando en el asunto. Seguiremos insistiendo».

Solar de Stella Maris

Asier Ojanguren Barrenetxea comenta: «Este mes se ha aprobado en el Ayuntamiento la creación de un supermercado y aparcamiento en el solar de la villa Stella Maris. Desde esta sección quiero manifestar mi estupor ante semejante despropósito, ya que se trataba de una histórica construcción de 1903 diseñada por el célebre arquitecto José de Goicoa, y con aires claramente afrancesados, una construcción que tenía gran valor tanto paisajístico como histórico y arquitectónico. No logro comprender cómo es posible que desde Urbanismo se haya consentido semejante atentado contra nuestro patrimonio. Señor Ramos, en Europa no se derriban este tipo de construcciones históricas. Muy al contrario, se protegen y se ponen en valor. Me parece muy triste que todavía padezcamos en la ciudad este tipo de penosos derribos como en los años setenta».

Próxima parada

Alerta un ciudadano de lo siguiente: «En las pantallas interiores del bus la información sobre la próxima parada que existe es claramente deficitaria pues en 4 ó 5 segundos los viajeros apenas se percatan. Como solución propongo que en el margen derecho de dicha pantalla se adecúe una ventana en la que la información de la próxima parada quede de forma fija. De este modo, los conductores no tendrán que estar pendientes de avisar a los usuarios».

Calzado de mujer

Nos llega esta nota: «Comprueben si hay una equiparación al hombre cuando entren a una zapatería y pregunten por calzado de señora hasta el nº 41. Los hombres tienen hasta el 46. Mucha gente medimos 1,80 y tenemos pies grandes. El 43 de mujer, ¿dónde lo compramos?».

Farola inclinada

Xabier Peña alerta: «Una farola situada junto al Reloj de Ategorrieta va aumentando su grado de inclinación progresivamente. Pienso que estamos en peligro, tanto los peatones como los vehículos y sus pasajeros».