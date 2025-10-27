El exfutbolista Andrey Arshavin encantado con su visita a San Sebastián: «Me recuerda a Niza» El ruso se dejó ver por la capital donostiarra y pudo disfrutar de la gastronomía local antes del partido de la Real Sociedad contra el Sevilla

El exfutbolista Andrey Arshavin sorprendió a varios donostiarras con su visita a San Sebastián el pasado fin de semana. Muy pocos se esperaban su presencia en Anoeta durante el partido de la Real Sociedad contra el Sevilla el pasado viernes. Aunque horas antes el ruso de 44 años también se dejó ver por la capital guipuzcoana, en donde pudo disfrutar de la gastronomía local y de un paseo por la playa de La Concha.

«Me recuerda a Niza», admitía la leyenda del fútbol rusa al pisar la playa de La Concha de San Sebastián en un vídeo subido al canal 'Fonbet' en Youtube. Una serie de vídeos en los que Arshavin, conocido por haber sido la figura de la selección de Rusia en el torneo de la Eurocopa 2008, visita distintos campos de fútbol y se centra en jugadores rusos y su desempeño en sus distintos equipos.

Al inicio del vídeo, subido el pasado sábado y que acumula más de 55 mil reproducciones, puede verse a Arshavin, que se convirtió en estrella internacional tras su traspaso al Arsenal en el año 2009, junto al presentador viajando de Madrid a San Sebastián para ver jugar al ruso Arsen Zakharyan. Aunque, según destacan el objetivo también es descubrir la cultura de San Sebastián.

Gastronomía vasca y visita a Anoeta

Andrey Arshavin se queda encantado con San Sebastián, llegando a comparar a la ciudad con Niza. «Se parece a Francia y a Alemania, se parece a un poco de todo», comenta el exjugador que añade que la costa le «recuerda a Niza».

El exjugador tampoco dudó en probar varios platos de la gastronomía vasca, llegando a probar el txakoli y las kokotxas. Aunque el ex 'Gunner' también disfrutó del jamón y de la paella antes de asistir al partido de la Real Sociedad contra en el Sevilla, en el que los donostiarras se hicieron con los tres puntos gracias a los dos goles de Mikel Oyarzabal.

La presencia de Arshavin no pasó desapercibida en Anoeta, según puede verse en el vídeo, ya que Zakharyan no solo saludó al exjugador, si no que también le regaló su camiseta y tuvo una conversación con él después del encuentro.