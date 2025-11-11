Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen exterior de Villa Txalin, en el barrio donostiarra de Igeldo. EP
San Sebastián

Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Ekologistak Martxan y Haritzalde señalan además que han «descubierto que la parcela matriz cuenta con un Plan Especial aprobado en 2007 y que recoge su uso para una Escuela de Golf»

El Diario Vasco

El Diario Vasco

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

Las asociaciones ecologistas Haritzalde y Ekologistak Martxan Gipuzkoa han anunciado este martes la ampliación de la denuncia presentada en junio ante la Fiscalía de Gipuzkoa contra el Ayuntamiento de Donostia y la empresa propietaria de Villa Txalin por «prevaricación y usurpación de bienes público» en relación a la utilización del camino de entrada al depósito municipal de agua de Igeldo, único acceso a la vivienda. El chalet está situado en el paraje de Txalin, en el barrio donostiarra de Igeldo, y es propiedad de la empresa Tavaro XXI S.L. cuya administradora única es Nagore Aranburu, mujer de Xabi Alonso, exfutbolista de Real Sociedad y Liverpool entre otros equipos y actual entrenador del Real Madrid.

«Para sorpresa de los denunciantes, se ha encontrado documentación municipal que demuestra que la parcela matriz de la finca en donde se ubica el chalet, propiedad de la inmobiliaria Marugel, no es una parcela de suelo rural 'virgen', como figura en todos los expedientes de concesión de licencia, sino que la misma, desde el año 2007 está destinada a Escuela de Golf y tiene un Plan Especial cuya aprobación se publicó en el BOG de fecha 2/7/2007», explican las asociaciones en una nota.

Es decir, esa parcela, por donde tiene que discurrir cualquier vial que parta del chalet y quiera alcanzar un vial público, no es un terreno rural cualquiera, sino un espacio ordenado, denuncian, y que, por lo tanto, «no permite abrir ningún nuevo vial salvo los que se reflejan en el plano adjunto»: el vial de acceso del depósito de Txalin ya existente, de propiedad y uso municipal, y el vial de conexión al camino de Agiti, que es el propio de la escuela de golf.

Proyecto para una escuela de golf

Con ocasión de la tramitación de ese Plan Especial, explican, quedó claro jurídicamente que el camino del depósito de aguas era de imposible uso por un particular, según informó en su día el director de Urbanismo del Ayuntamiento y confirmó la Diputación Foral de Gipuzkoa con ocasión de denegar, en el año 2005 (BOG 6/7/2005), un primer proyecto de Escuela de Golf que pretendía utilizar ese camino del depósito como vial de acceso a la Escuela.

«De toda la información recabada se puede deducir que, desde 2005, tanto el Ayuntamiento de San Sebastián como Marugel sabían que el camino del depósito no es apto para su uso por particulares, pudiéndose construir en la parcela únicamente lo que figura en el Plan Especial aprobado en 2007. En 2018, cuando Marugel solicitó la segregación de 10.000 m2 de su finca para crear una parcela independiente que fue vendida a Tavaro y sirve para albergar al actual chalet, 'se olvidaron' de la existencia de ese Plan Especial y del imposible uso particular del camino del depósito, creando artificialmente una parcela con una vivienda que ni tenía acceso ni podría tenerlo. Por lo tanto, la situación actual es que no solamente Tavaro usa indebidamente el camino del depósito municipal, con tolerancia municipal, sino que además ha construido un tramo de carretera ilegal en terreno destinado a la Escuela de Golf», añaden.

Por todo esto, se ha presentado una ampliación de la denuncia ante la fiscalía y se ha solicitado que se interrogue al arquitecto municipal que ha informado todo este proceso de la licencia sobre las razones por las que se han ignorado tan significativos antecedentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  5. 5 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  6. 6

    Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  7. 7

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  8. 8

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  9. 9 Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  10. 10 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo