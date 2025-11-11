Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

El Diario Vasco San Sebastián Martes, 11 de noviembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Las asociaciones ecologistas Haritzalde y Ekologistak Martxan Gipuzkoa han anunciado este martes la ampliación de la denuncia presentada en junio ante la Fiscalía de Gipuzkoa contra el Ayuntamiento de Donostia y la empresa propietaria de Villa Txalin por «prevaricación y usurpación de bienes público» en relación a la utilización del camino de entrada al depósito municipal de agua de Igeldo, único acceso a la vivienda. El chalet está situado en el paraje de Txalin, en el barrio donostiarra de Igeldo, y es propiedad de la empresa Tavaro XXI S.L. cuya administradora única es Nagore Aranburu, mujer de Xabi Alonso, exfutbolista de Real Sociedad y Liverpool entre otros equipos y actual entrenador del Real Madrid.

«Para sorpresa de los denunciantes, se ha encontrado documentación municipal que demuestra que la parcela matriz de la finca en donde se ubica el chalet, propiedad de la inmobiliaria Marugel, no es una parcela de suelo rural 'virgen', como figura en todos los expedientes de concesión de licencia, sino que la misma, desde el año 2007 está destinada a Escuela de Golf y tiene un Plan Especial cuya aprobación se publicó en el BOG de fecha 2/7/2007», explican las asociaciones en una nota.

Es decir, esa parcela, por donde tiene que discurrir cualquier vial que parta del chalet y quiera alcanzar un vial público, no es un terreno rural cualquiera, sino un espacio ordenado, denuncian, y que, por lo tanto, «no permite abrir ningún nuevo vial salvo los que se reflejan en el plano adjunto»: el vial de acceso del depósito de Txalin ya existente, de propiedad y uso municipal, y el vial de conexión al camino de Agiti, que es el propio de la escuela de golf.

Proyecto para una escuela de golf

Con ocasión de la tramitación de ese Plan Especial, explican, quedó claro jurídicamente que el camino del depósito de aguas era de imposible uso por un particular, según informó en su día el director de Urbanismo del Ayuntamiento y confirmó la Diputación Foral de Gipuzkoa con ocasión de denegar, en el año 2005 (BOG 6/7/2005), un primer proyecto de Escuela de Golf que pretendía utilizar ese camino del depósito como vial de acceso a la Escuela.

«De toda la información recabada se puede deducir que, desde 2005, tanto el Ayuntamiento de San Sebastián como Marugel sabían que el camino del depósito no es apto para su uso por particulares, pudiéndose construir en la parcela únicamente lo que figura en el Plan Especial aprobado en 2007. En 2018, cuando Marugel solicitó la segregación de 10.000 m2 de su finca para crear una parcela independiente que fue vendida a Tavaro y sirve para albergar al actual chalet, 'se olvidaron' de la existencia de ese Plan Especial y del imposible uso particular del camino del depósito, creando artificialmente una parcela con una vivienda que ni tenía acceso ni podría tenerlo. Por lo tanto, la situación actual es que no solamente Tavaro usa indebidamente el camino del depósito municipal, con tolerancia municipal, sino que además ha construido un tramo de carretera ilegal en terreno destinado a la Escuela de Golf», añaden.

Por todo esto, se ha presentado una ampliación de la denuncia ante la fiscalía y se ha solicitado que se interrogue al arquitecto municipal que ha informado todo este proceso de la licencia sobre las razones por las que se han ignorado tan significativos antecedentes.