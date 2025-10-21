Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Movilidad ya ha comenzado a pintar las plazas reservadas en Amara Berri. D. U.
San Sebastián

Amara Berri contará con 144 nuevas plazas exclusivas para residentes

Los aparcamientos, que estarán operativos en las próximas semanas, se situarán en la calle Ferrerías y bajo tableros de Carlos I

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 17:48

El Ayuntamiento comenzó el lunes a pintar y señalizar las 144 plazas para aparcamiento exclusivo de residentes en Amara Berri (sector 5-1). Las nuevas ... zonas de estacionamiento están situados en la calle Ferrerías (77 plazas) y bajo tableros de Carlos I (67 plazas).

