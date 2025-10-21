Amara Berri contará con 144 nuevas plazas exclusivas para residentes

El Ayuntamiento comenzó el lunes a pintar y señalizar las 144 plazas para aparcamiento exclusivo de residentes en Amara Berri (sector 5-1). Las nuevas ... zonas de estacionamiento están situados en la calle Ferrerías (77 plazas) y bajo tableros de Carlos I (67 plazas).

No es la única novedad referida al aparcamiento en esta zona de Amara, porque además de señalizar la zona como aparcamiento exclusivo para residentes, el consistorio también va a crear nuevas reservas para motos y reorganizar las plazas públicas de estas calles destinadas a personas con movilidad reducida.

Los trabajos de pintado comenzaron en el aparcamiento bajo tableros de Carlos I, y se prolongarán durante las próximas semanas, en función de las condiciones meteorológicas, «ya que se van a realizar por fases para minimizar las afecciones», indican desde el Departamento de Movilidad.

Esta actuación se enmarca dentro de la reordenación del espacio de aparcamiento en superficie en el entorno del paseo de Errondo, donde se están creando 45 nuevas plazas de aparcamiento OTA en línea junto a la mediana del paseo (entre Aita Donostia y Carlos I) que en los días de evento en el estadio de Anoeta se habilitarán como parking de motos (220 plazas). Para ello, se eliminará uno de los carriles de circulación y se realizará una intervención que posibilite crear una pequeña acera junto a la mediana, que permita abandonar la zona con seguridad a quienes aparquen en dicho lugar. Además, se están habilitando diversos pasos de peatón elevados.

Dentro del planeamiento de los trabajos para esta reordenación, se ha priorizado el pintado de estas plazas para vehículos con autorización de residentes con el objetivo de minimizar la afección que las obras tendrán sobre la dotación de aparcamiento para los vecinos y vecinas de la zona.