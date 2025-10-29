Los coloridos altares de Día de Muertos que llegan a San Sebastián: «Flores y velas para recordar a los nuestros» Por tercer año consecutivo, el restaurante Doña Chepina ha querido acercar a los donostiarras esta importante tradición mexicana

México es un país rico en cultura, tradiciones y gastronomía. El país cuenta con varias festividades a lo largo del año, pero noviembre es una de las fechas más importantes en su calendario, ya que mientras en Euskadi se celebra el Día de Todos los Santos, el 1 y 2 de noviembre los mexicanos celebran el Día de Muertos. Una tradición que, por tercer año consecutivo, el restaurante Doña Chepina de San Sebastián ha querido acercar a los donostiarras.

Con coloridos altares, típicos del Día de Muertos, los responsables y trabajadores del restaurante mexicano, que cuenta con tres locales en el barrio de Egia de San Sebastián, han querido recordar a sus seres queridos que fallecidos con esta bonita ofrenda. Aunque también han querido hacer participes a los donostiarras en esta tradición, por lo que hace varios días hicieron un llamamiento en redes, para todo aquel que quisiera enviar las fotos de algún familiar fallecido para que formase parte de su colorido altar.

Y es que los altares son el elemento principal de esta tradición tan especial y significativa, en la que se reúnen familiares y amigos para rendir homenaje y recordar a sus seres queridos que han fallecido. Cada elemento del altar tiene un significado: las fotos de los seres queridos, las flores de 'cempasúchil', que tienen un característico color naranja encendido, simbolizan el sol y la energía vital; su aroma guía el camino de las almas hacia el altar.

Por otro lado, las velas iluminan el regreso de las personas fallecidas, mientras que el agua calma su sed después del largo viaje; y la sal purifica, recordándoles el sabor de la vida. Los alimentos también son una parte muy importante del altar. El 'pan de muerto', redondo y cubierto de azúcar, representa la unión entre vivos y muertos, mientras que calaveras hechas de azúcar recuerdan que la muerte también puede ser dulce.

En el altar también se deben incluir las comidas, bebidas y objetos personales que más le gustaban al ser querido homenajeado, para que su alma disfrute de ellos. «El altar cuenta con flores y velas para recordar a los nuestros», destacan desde el restaurante Doña Chepina de San Sebastián, en donde ayer llevaron a cabo el encendido de velas de los altares.

«Son unas fechas muy especiales para nosotros y para nuestra comunidad. Por eso queremos acercar no solo la comida, sino también nuestras tradiciones», escriben desde el restaurante que celebrará del 31 al 2 de noviembre de las 13.00 a las 17.00 con varios platillos típicos tradicionales el Día de Muertos.

«Celebraremos desde el amor y desde el respeto para recordar a los nuestros», destacan en las redes del restaurante con tres establecimientos, a los que cualquiera puede acercarse para disfrutar de esta tradición antes del levantamiento de la ofrenda y el ritual de despedida, que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre.